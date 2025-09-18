Luke Littler heeft voor de nodige commotie gezorgd in de dartwereld. Het 18-jarige supertalent én regerend wereldkampioen heeft aangekondigd op Instagram 'een stap terug te zullen doen'.

"Het was geen makkelijk besluit, maar het is tijd om dingen te gaan doen waar ik écht van hou", zegt hij in een videoboodschap op Instagram. Bij zijn post schrijft hij: 'Het is tijd.' Maar de oplettende volger hoorde hem nog iets zeggen op de achtergrond, in de laatste seconden van het filmpje: 'Denken jullie dat ze hiervoor zullen vallen?'

Littler staat bekend als fervent speler van de videogame FC, waarvan vrijdag de nieuwste editie (FC 26) uitkomt. In de reacties denken alle dartsfans dan ook dat de aankondiging daarover gaat. Eigenlijk komt de game volgende week vrijdag uit, maar de echte die-hards kunnen vanaf deze vrijdag - voor het nodige extra geld - al de Ultimate Edition spelen.

Grappen in de reacties

Niemand gelooft er dus iets van. 'Ben je gescout om de keeper van Manchester United te worden?', grapt één van zijn bijna twee miljoen volgers. Littler is fan van de gevallen topclub. Manchester United kampt met een serieus keepersprobleem.

Iemand anders schrijft: 'Ga je de kebabindustrie in?' Bij het debuut van Littler op het WK, bijna drie jaar geleden, gaf het supertalent aan wel van een kebabje te houden.

Bijzondere rol voor Moise Kean

In FC 26 is een bijzondere rol weggelegd voor Fiorentina-spits Moise Kean. Hij is de eerste voetballer die in de soundtrack van FC (voorheen FIFA) zit. De Italiaans international is te vinden onder zijn artiestennaam KMD.

Kylian Mbappé en Mohamed Salah zijn deze editie de spelers met de hoogste rating (91) bij de mannen. Virgil van Dijk is één van de vier spelers met een rating van 90. Naast de Nederlandse topverdediger behoren ook Ousmane Dembélé, Jude Bellingham, Erling Haaland en Rodri tot de allerbeste spelers van het spel.