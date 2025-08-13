Luke Littler blijft maar op ongelooflijk topniveau presteren. Het wekt de vraag op hoe lang de 18-jarige topdarter dit niveau kan vasthouden. In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door wordt het onderwerp besproken en komt ook de gezondheid van Littler even aan bod.

Het valt oud-topdarter Vincent van der Voort op dat Littler nog geen enkel dipje heeft laten zien. "Het is gewoon eng goed", zegt hij. Presentator Damian Vlottes is dan ook benieuwd waar hij over vijf jaar staat. Van der Voort heeft dezelfde interesse: "Ik ben ook benieuwd naar zijn ontwikkeling, als persoon. Hoe hij er op staat bij het publiek en bij de spelers."

Littler zou wel eens gezegd hebben dat hij voor zijn dertigste stopt, maar daar gelooft Vlottes helemaal niets van. "Uiteindelijk wil iedereen toch zoveel mogelijk geld verdienen? Van Gerwen heeft ook altijd gezegd tot 35 jaar, maar die gaat ook nog wel een tijdje door natuurlijk."

Gewicht van Luke Littler

Van der Voort denkt ook niet dat-ie stopt. "Maar... Is hij over twaalf jaar nog steeds de beste? Dat weten we helemaal niet. Het lijkt nu dat we tot z'n veertigste aan hem vast zitten. Maar je ziet ook hoe snel het kan veranderen. Ook keuzes in zijn leven, je weet niet wat er allemaal van terecht gaat komen."

"Hij zal toch ook met zijn gezondheid rekening moeten houden", gaat Fast Vinny verder. "Met zijn gewicht. Hij heeft natuurlijk aanleg om dik te worden." Vlottes begint te lachen: "Vind je?" Van der Voort grinnikt ook: "Ja, dat vind ik! Dat is een statement, hè?" De presentator vult nog aan dat hij Littler laatst in korte broek heeft gezien, maar doet daar geen verdere uitspraken over.

Vergelijking met Michael van Gerwen

Van der Voort gaat weer op serieuze noot verder: Maar dat kan wel een probleem gaan worden als je dat op je achttiende al hebt. Het is niet vanzelfsprekend dat hij zo goed blijft tot hij dertig, veertig jaar is."

Vervolgens wordt ook de vergelijking met Michael van Gerwen getrokken. "Michael was op zijn zeventiende, achttiende echt heel goed, maar die kreeg een megadip daarna. Die gooide alleen met trainen fantastisch goed, maar in de wedstrijd kwam het er niet uit. Toen hij daar doorheen kwam, was hij ook als persoon veel meer gegroeid. Weerbaarder, kon goed met teleurstellingen omgaan. Daar heeft hij heel veel van geleerd. Maar als Littler een dipje krijgt en hij komt nóg beter terug..."

Beluister de podcast Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door spreken presentator Damian Vlottes en oud-darter Vincent van der Voort niet alleen met Mike de Decker over zijn ervaringen aan de andere kant van de wereld, maar hebben ze het over allerlei andere ontwikkelingen in de de dartwereld. Beluister dat en meer hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.