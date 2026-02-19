Gian van Veen heeft in Glasgow de finale van de derde speelronde van de Premier League Darts verloren. Op een avond waar een zieke Michael van Gerwen afwezig was, moest hij de winst laten aan de Welshman Jonny Clayton.

In de kwartfinale was Van Veen erg sterk, maar vooral de halve finale zal bijgebleven worden. Luke Humphries leek er met de winst vandoor te gaan, maar een heuse comeback van Van Veen zorgde ervoor dat de Nederlander zijn tweede finale in drie avonden haalde. Clayton versloeg eerder op de avond verrassend Luke Littler met ongekende cijfers: 1-6. In de finale was de Welshman ook ijzersterk. Hij was finishend oppermachtig en eindigde de partij met een geweldige 156-finish.

Frustratie

Van Veen zag zijn pijlen alle kanten op gaan tijdens zijn halve finale tegen Luke Humphries. Desondanks kon de 23-jarige Brabander in het begin van de wedstrijd nog enigszins aanhaken bij de wereldkampioen van 2024. Vervolgens leek de Engelsman er mee weg te lopen, maar Van Veen kwam knap terug. Met een knappe 102-finish en het terugvinden van zijn goede scorende vermogen zorgde hij ervoor dat het naar een laatste leg ging. Daarin was Van Veen de beste. Hij moest wel twee matchdarts slikken van zijn opponent.

Kwartfinale tegen Bunting

Van Veen pakte gelijk het initiatief met een knappe 114-finish, maar Bunting brak gelijk weer terug. Toch was het de Nederlander die de wedstrijd in handen had. Ook de derde leg werd een break en vervolgens gooide Van Veen 124 uit om op een 1-3-voorsprong te komen.

Hoewel zowel Van Veen als Bunting een sterk gemiddelde gooide van rond de 100, behield de Nederlander de controle. Hij liet de man uit Liverpool niet meer in de buurt komen en trok de overwinning met 3-6 naar zich toe. In de halve finale neemt Van Veen het op tegen Luke Humprhies, die in de kwartfinale Josh Rock versloeg. Voor Bunting betekent het de derde nederlaag op rij en dus blijft hij steken op nul punten.

Programma en uitslagen Premier League Darts

Programma/uitslagen Premier League Darts derde avond in Glasgow:

Stephen Bunting - Gian van Veen 3-6

Luke Humphries - Josh Rock 6-2

Michael van Gerwen - Luke Littler walkover

Jonny Clayton - Gerwyn Price 6-3



Gian van Veen - Luke Humphries 6-5

Luke Littler - Jonny Clayton 1-6



Van Veen - Clayton 2-6

Afmelding Van Gerwen

Michael van Gerwen is er donderdagavond niet bij in Glasgow. De 36-jarige Nederlander zit met ziekte thuis en moest dus helaas afmelden. Vriend Vincent van der Voort vertelde eerder deze week al in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door dat Mighty Mike aan de antibiotica zit en dat een avond Premier League Darts in Schotland een race tegen de klok zou worden. Die race werd helaas verloren.

Bekijk Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door