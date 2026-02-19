In Polen staat dit weekend de eerste Euro Tour van het nieuwe dartseizoen op de planning. In Krakau zijn eigenlijk alle grote namen erbij. Zelfs Michael van Gerwen is meegenomen in de loting, terwijl hij zich donderdag nog afmeldde voor de derde speelronde van de Premier League Darts in het Schotse Glasgow.

In Krakau doen er zeven Nederlanders mee. Vier van hen komen tijdens de eerste ronde van het evenement, op vrijdag, al in actie. Zo gooit Dirk van Duijvenbode tegen de Tsjech Adam Gawlas, krijgt de in vorm verkerende Wessel Nijman Thomas Lovely tegenover zich en nemen Jermaine Wattimena en Niels Zonneveld het op tegen een lokale kwalificatiewinnaar.

Van Gerwen aanwezig?

Opvallend is dat Michael van Gerwen 'gewoon' nog op de lijst staat van het toernooi. De Nederlander meldde zich donderdag af voor de derde speelronde van de Premier League Darts in Glasgow vanwege ziekte. Zijn vriend Vincent van der Voort vertelde eerder deze week al in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door dat een afmelding een reële optie was, gezien de fysieke status van Mighty Mike.

Desondanks is Van Gerwen nog wel meegenomen bij de loting donderdagmiddag voor het toernooi in Polen. Mocht de man uit Vlijmen zich vrijdag en/of zaterdaggoed genoeg voelen om die kant op te gaan, dan neemt hij het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Luke Woodhouse en Carl Sneyd.

Verder doen ook de Nederlandse toppers Gian van Veen en Danny Noppert mee aan het toernooi in Polen. Van Veen speelt zaterdagavond de laatste wedstrijd van de sessie tegen de winnaar uit ronde 1 van Andrew Gilding en Jeffrey de Graaff. Noppert krijgt waarschijnlijk te maken met landgenoot Wattimena, als laatst genoemde vrijdag zijn Poolse tegenstander weet te verslaan.

The 2026 European Tour gets underway in Krakow this weekend! 🇵🇱



The draw and schedule for the inaugural SUPERBET Poland Darts Open (ET1) has been confirmed!



📝 https://t.co/XHJsNl7Sdf pic.twitter.com/A7Am5OKpWz — PDC Darts (@OfficialPDC) February 19, 2026

Premier League Darts

Donderdagavond staat nog de. Premier League Darts op het programma. Door de afmelding van Van Gerwen is Luke Littler automatisch door naar de halve finale in Glasgow. Van Veen neemt het in de eerste partij van de avond op tegen Stephen Bunting.

Bekijk Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door