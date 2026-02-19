Michael van Gerwen heeft nieuwe tegenslag moeten incasseren. De Nederlandse topdarter doet donderdagavond niet mee aan de Premier League in Glasgow. Dat laat de PDC weten. Van Gerwen is ziek en zit aan de antibiotica, vertelde vriend Vincent van der Voort eerder deze week in Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

De afmelding is extra zuur voor Van Gerwen, die juist lekker op dreef was in de prestigieuze competitie. Hij won de openingsavond in Newcastle door in de eindstrijd zijn landgenoot Gian van Veen te kloppen. Vervolgens bereikte hij vorige week ook de finale in Antwerpen. Daarin verloor hij van Gerwyn Price.

Flinke gevolgen voor Michael van Gerwen

Van Gerwen zou donderdagavond in Schotland tegen Luke Littler spelen. De wereldkampioen krijgt door de afmelding van Van Gerwen een gratis plekje in de halve finales en een legsaldo van +1. Voor Mighty Mike zijn de gevolgen een stuk groter. Hij ontvangt zoals verwacht 0 punten, maar daarnaast een legsaldo van -6. Daardoor loopt hij voor de ranglijst de nodige schade op. Van Gerwen gaat van +13 naar +7.

Ziekte Michael van Gerwen

Van Gerwens vriend en begeleider Van der Voort wist dinsdag al te melden dat het lastig zou worden voor Van Gerwen om de speelavond te halen. "Hij heeft iets opgelopen en zit aan de antibiotica. Er zijn onderzoeken en ik hoop dat ze het snel vinden zodat het opgelost wordt", sprak hij in de laatste Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait door.

Van Gerwen was het jaar goed begonnen, ook bij de vloertoernooien. Hij stond daar in de kwart- en halve finale. Deze week moest hij verstek laten gaan aan de Players Championships vanwege de ziekte. "Elke keer als je denkt dat het de goede kant opgaat, gebeurt er weer iets", vertelde Van der Voort, doelend op de privéproblemen en tegenslagen die Van Gerwen in 2025 had.

Verdere vraagtekens

Komend weekeinde begint ook de Euro Tour, met een toernooi in Polen. Het is nog niet duidelijk of Van Gerwen daar bij zal zijn. Hij mist donderdagavond in elk geval de Premier League. Dus is Van Veen de enige Nederlander. Hij opent de avond tegen Stephen Bunting.

