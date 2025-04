'Gemiste kans' voor jonge Nederlandse darter: 'Hier komt-ie toch niet meer van af'

Marvin van Velzen beleefde maandag een persoonlijk hoogtepuntje, door bij de Players Championship in Rosmalen van Raymond van Barneveld te winnen. Hij werd dan ook even aangehaald in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door, waarna zijn opvallende bijnaam weer eens op tafel kwam.

Presentator Damian Vlottes trapt het onderwerp af in de nieuwste aflevering van de podcast. "Als je als Nederlandse darter van Raymond van Barneveld wint - het was zijn eerste overwinning - dat is toch een bijzonder moment. Zeker als jonge gozer." Daar is Vincent van der Voort het ook mee eens: "Hij blijft toch een zeer grote naam. Iemand waar heel veel mensen nog steeds tegenop kijken."

De presentator van de podcast zag dat de 24-jarige Van Velzen een nieuw shirt aan had, maar zonder kubus. En laat dat (De Kubus) nou net de bijnaam zijn van de Nederlandse darter. Van der Voort had hem eerder zelfs getipt om juist een kubus op zijn shirts en flights te zetten. "Gemiste kans", zegt hij dan nu ook lachend.

Omarmen

"Hij is de bijnaam wel aan het omarmen, heb je dat gezien?", vraagt Vlottes, maar Van der Voort reageert met 'nee'. "Bij SterkDarts zag ik een filmpje, en daar was de quizvraag wat zijn bijnaam is. Als tip deed hij met zijn vingers de kubus."

Van der Voort kan er hard om lachen. "Hij kan elke bijnaam nemen die hij wil, maar hier komt-ie toch niet meer van af. Hij blijft De Kubus." Vlottes benoemt voor de zekerheid nog één keer zijn échte naam: "Marvin van Velzen dus, inderdaad. Want de vorige keer hadden we alleen De Kubus gezegd."

