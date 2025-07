Michael van Gerwen was lang op weg naar de kwartfinale van de World Matchplay, maar verloor uiteindelijk van Josh Rock: 13-11. De Nederlandse topdarter deed zichzelf daarmee tekort, omdat hij lang voor stond.

Van Gerwen kende een lastige eerste wedstrijd op de World Matchplay. Raymond van Barneveld maakte het zijn landgenoot zeer moeilijk, maar de oude meester moest uiteindelijk wel het onderspit delven: 10-6. Rock was op zijn beurt zeer overtuigend in de openingsronde en maakte indruk met een 10-5 zege op Ross Smith.

Om die reden begon Rock misschien wel als de favoriet aan het duel in de tweede ronde. Dat deerde Van Gerwen niet: Mighty Mike schoot uit de startblokken met een 150-finish in de eerste leg. De Nederlander bouwde zijn voorsprong uit naar 3-0 en won elke leg binnen de vijftien pijlen. Op het moment dat MvG niet op vijftien pijlen uitgooide, deed Rock dat wel: 3-1.

Rock maakt het ongelofelijk spannend

Van Gerwen knalde vlak voor de pauze nog de 4-1 in het bord. Na de break werd het 5-1, maar daarna vergat de nummer drie van de wereld zichzelf drie keer op rij te belonen. Rock maakte daar dankbaar gebruik van en bracht de score terug naar 5-4. Uiteindelijk ging de Nederlander toch met een voorsprong van twee legs de volgende break in.

De twee bleven enorm dicht bij elkaar in de volgende legs. Rock kwam met 7-6 enorm in de buurt, maar daarna liep Van Gerwen weer uit: 9-6. Voor even dan, want de Noord-Ier vocht zich met een 152-finish terug in de wedstrijd: 9-8. En hij kwam uiteindelijk zelfs met 10-9 voor, één leg van de set verwijderd. Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen knokte zich knap terug met een 138-finish: 10-10.

De darters moesten nu met twee legs verschil winnen. Rock kwam met 11-10 voor én miste in de volgende leg zelfs een matchdart. Van Gerwen kwam op 11-11, maar zag daarna de Noord-Ier twee legs op rij winnen: 13-11 en einde wedstrijd.

Even er tussenuit

Van Gerwen legde zichzelf niet te veel druk op voor de World Matchplay. Hij komt uit een lastige periode - hij ligt in scheiding met zijn vrouw én zijn vader is ziek - en hoopt in september pas weer in topvorm te zijn. De Groene Sloopkogel gaat na het 'zomer-WK' met zijn kinderen genieten van een vakantie.

In de kwartfinale wacht een duel met Gerwyn Price, die in de tweede ronde zéér overtuigend won van Chris Dobey: 11-3. The Iceman gooide boven de 108 gemiddeld.

World Matchplay Draait Door

Sportnieuws.nl is er tijdens (een groot deel van) de World Matchplay in Blackpool live bij. Ex-profdarter Vincent van der Voort en verslaggever Damian Vlottes, bekend van de podcast Darts Draait Door, maken interviews met zoveel mogelijk darters en verzorgen iedere dag een nieuwe aflevering van de podcast. Beluister de podcast via bijvoorbeeld YouTube, Spotify of Apple Podcasts.