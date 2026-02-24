Michael van Gerwen is er donderdag 'gewoon' bij als de Premier League Darts het Noord-Ierse Belfast aandoet. De Nederlandse topdarter moest vorige week verstek laten gaan vanwege ziekte, maar verschijnt deze week - als alles volgens wens verloopt - weer aan de oche.

Van Gerwen kende een 2025 vol tegenslagen, op sportief- en privégebied. Het nieuwe jaar begon hij goed met de eindzege op de Bahrain Darts Masters en een finaleplaats in Saoedi-Arabië. Toch zat het de Nederlander tegen op de Winmau World Masters, de eerste major van 2026. Een 'mokerslag' in zijn privéleven zorgde ervoor dat hij niet vrij op het podium stond.

Van Gerwen revancheerde zich op de vloer en tijdens de eerste speelavond van de Premier League, waarop hij in de finale won van landgenoot Gian van Veen. De tweede week eindigde hij met een finaleplaats, toen was Gerwyn Price te sterk.

Van Gerwen voldoende hersteld voor Premier League

Dat goede gevoel kon Mighty Mike niet doortrekken vanwege ziekte. Zijn goede vriend en begeleider Vincent van der Voort sprak deze week in Sportnieuws.nl Darts Draait Door zijn zorgen uit over de topdarter. "Ze weten zelf ook nog niet wat hij precies heeft. Er zijn allemaal onderzoeken gedaan, maar er is niks uit gekomen. Hij is serieus ziek", sprak de ex-prof in de podcast.

Het was dan ook de vraag of Van Gerwen de speelavond donderdag zou halen. Ook de UK Open zou in gevaar kunnen komen. Maar de Nederlandse topdarter is op de weg terug. Van Gerwen bevestigt aan het Algemeen Dagblad dat hij donderdag speelt. " Ik ben nog niet helemaal fit, maar wel fit genoeg", zegt de recordwinnaar van de Premier League. In Belfast is Gerwyn Price zijn tegenstander.

