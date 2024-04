Gerwyn Price gooit negendarter in halve finale Premier League Darts tegen Michael Smith

Gerwyn Price is bezig aan een matig Premier League Darts-seizoen, maar de darter uit Wales zorgde op de tiende speelavond in Manchester voor een absoluut hoogtepunt. Hij gooide een negendarter.

The Iceman stond 2-0 voor in de halve finale tegen Michael Smith. Na twee keer 180 mocht hij 141 uit proberen te gooien. Hij liet het publiek nog even schrikken door eerst naar de triple 19 te gaan, maar toen die raak was geloofde het publiek er weer in. De triple 20 was vervolgens raak en de perfectie was helemaal compleet toen hij ook dubbel-12 raakte en zo de perfecte leg op het bord zette.

Zijn tegenstander Smith kon het wel waarderen en juichte met Price mee. Hij gaf de Welshman ook nog een lekkere high five. Het publiek was niet stil te krijgen, de fans stonden op hun kop van euforie. Het is de eerste negendarter in de Premier League Darts dit seizoen.

Op naar de finale

Price won de leg, kwam 3-0 voor, maar daarna duurde het alsnog even voordat hij z'n finaleplek tegen Luke Littler te pakken had. Smith pakte nog een paar legjes, waardoor de eindstand 6-3 voor Price werd. The Iceman deed dat met een gemiddelde van 102.88. In de kwartfinale had hij Peter Wright al verslagen met ruim 107 gemiddeld.