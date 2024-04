'Dit was droevig, ik zit niet in de beste fase': Michael van Gerwen is eerlijk en hard voor zichzelf

Michael van Gerwen kon ook niet anders dan beamen dat hij een hele slechte wedstrijd gegooid had in de Premier League Darts tegen Luke Littler. Met net aan 91 gemiddeld werd de Nederlander al meteen uitgeschakeld in Manchester.

"Dit was een droevige wedstrijd, van ons beiden", zei Van Gerwen eerlijk tegen Viaplay. "Het was echt niet goed. Hij kreeg kansen, ik ook. Maar ik pak ze niet, dus moet ik op de blaren zitten." Littler was inderdaad niet zo goed als hij kan, maar met 93 gemiddeld won hij wel met 6-3. Vooral scorend liet Van Gerwen veel steken vallen.

"Mijn triple 20 was niet goed verzorgd", analyseerde MVG. "Dan ga je zoeken om ergens anders te compenseren." Meestal lukt dat met de triple 19, maar ook die liet de Nederlander in de steek. "Ik kom nog goed terug van 3-0 achter naar 3-3 gelijk. Dan moet je toeslaan en niet zo'n slappe leg gooien. Dat doe ik wel en dan is het snel klaar."

Toch was Van Gerwen niet onder de indruk van Littler. "Ik merk het heel erg aan hem. Of hij gooit fantastisch tegen mij, of niet zo best. Er zijn nog niet zoveel wedstrijden geweest waarin ik écht heb kunnen laten zien wat ik kan tegen hem. Dat is jammer. Maar ik moet ook eerlijk zijn: ik zit niet in de beste fase. Ik kan veel beter. Ik moet hier aan werken. Nu eerst deze op de kin pakken", zei Van Gerwen over de klap die hij kreeg tegen Littler.

Stand

Van Gerwen had het geluk dat klassementsleider Luke Humphries ook zijn kwartfinale verloor, van Michael Smith. Daardoor loopt de koploper niet nog verder uit op de Nederlander. De top vijf blijft dicht bij elkaar staan. De vier beste spelers gaan na zestien speelavonden naar de play-offs in Londen. Van Gerwen zakt door de nederlaag naar plek vier, want Nathan Aspinall gaat over hem heen. Als Smith de avond in Manchester wint, staat de Nederlander zelfs vijfde na tien van de zestien speelavonden.