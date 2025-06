Michael van Gerwen is er bij zijn rentree aan het dartbord niet in geslaagd om direct een toernooi te winnen. De drievoudig wereldkampioen keerde na een tijdelijke pauze terug op de US Darts Masters, maar strandde in de kwartfinales tegen Gerwyn Price.

Van Gerwen maakte in de nacht van vrijdag op zaterdag veel indruk tegen de Amerikaan Leonard Gates, maar een dag later was de tegenstand met Price een stuk groter. De Welshe wereldkampioen van 2021 pakte in de kwartfinale direct een 3-1 voorsprong en leek hard op weg naar de zege. Van Gerwen toonde echter zijn klasse door via een 121-finish terug te breken en de wedstrijd weer in balans te brengen.

Topdarter Michael van Gerwen ondergaat na relatiebreuk flinke metamorfose: 'Het is helemaal klaar' Michael van Gerwen heeft een grote verandering doorgemaakt in de afgelopen maand, waarin hij tijdelijk van het podium verdween. De 36-jarige Nederlander ging door een moeilijke periode, maar staat na een metamorfose voor zijn rentree als topdarter. In een exclusief gesprek met Sportnieuws.nl vertelt hij wat er allemaal is veranderd.

Price kwam daarop meteen met een 138-finish op te proppen en toen Van Gerwen vervolgens in zijn eigen leg niet thuis gaf, stond hij met de rug tegen de muur. De Nederlander kreeg nog twee pijlen om in de wedstrijd te blijven, maar liet die liggen en Price maakte het vervolgens wel af: 6-3.

Rentree na scheiding

Van Gerwen kondigde vorige maand aan dat de relatie tussen hem en zijn vrouw Daphne was stukgelopen waardoor hij voor enige tijd de pijlen neer zou leggen. De topdarter miste enkele toernooien, maar vertelde in een exclusief interview met Sportnieuws.nl dat hij in New York zijn comeback zou gaan maken. Het is nog wel onduidelijk aan welke evenementen hij de komende tijd mee gaat doen.

Topdarter Michael van Gerwen toont zich kwetsbaar over 'onzekere tijden': 'Het zal moeilijk zijn' Michael van Gerwen keert in New York terug als topdarter. De nummer drie van de wereld gooide sinds eind mei geen pijl meer omdat hij in scheiding ligt met zijn ex-vrouw Daphne. Maar op het World Series-toernooi gaat hij na ruim een maand weer doen 'wat hij leuk vindt': darten op het hoogste niveau. In een exclusief gesprek met Sportnieuws.nl kijkt Van Gerwen vooruit op zijn rentree. "Het zijn allemaal onzekere tijden."

Luke Humphries trekt topvorm door

Price slaagde er later niet in om ook de finale te halen. Hij verloor bij de laatste vier van Luke Humphries en de Engelse nummer 1 van de wereld pakte uiteindelijk ook de titel door Nathan Aspinall in de finale met 8-6 te verslaan. Humphries won vorige maand al de Premier League.

Veel onbegrip na 'vreemde opmerking' over Michael van Gerwen: 'Daar heeft hij veel last van gehad' Michael van Gerwen hield zijn privésituatie na de aankondiging dat hij ging scheiden van ex-vrouw Daphne bewust zo verborgen mogelijk. Dat lukte hem goed, omdat ook zijn omgeving niks zei tegen de roddelpers. Toch maakte één iemand het 'groter en moeilijker' voor Van Gerwen door een interview te geven. Dartsanalist Co Stompé zorgde zo voor het nodige onbegrip.

Aspinall had in de kwartfinales overigens in een geweldige wedstrijd gewonnen van Luke Littler. De 18-jarige wereldkampioen gooide 108 gemiddeld, maar Aspinall won toch met 6-4.

Uitslagen US Darts Masters

Kwartfinales:

Damon Heta - Jason Brandon 6-0

Nathan Aspinall - Luke Littler 6-4

Luke Humphries - Danny Lauby Jr. 6-2

Gerwyn Price - Michael van Gerwen 6-3



Halve finales:

Nathan Aspinall -Damon Heta 7-3

Luke Humphries - Gerwyn Price 7-2



Finale:

Luke Humphries - Nathan Aspinall 8-6

Beluister Darts Draait Door met Michael van Gerwen

Voordat Van Gerwen zijn rentree in New York maakte, nam hij ruim de tijd voor een exclusief interview met verslaggever Damian Vlottes van Sportnieuws.nl. Samen met oud-darter Vincent van der Voort, die met Van Gerwen mee is naar New York, maakt hij de podcast Darts Draait Door. In een speciale aflevering wordt de comeback besproken en geluisterd naar het interview met Nederlands nummer één.

Beluister of bekijk de aflevering hieronder of via Spotify en Apple Podcasts.