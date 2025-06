Michael van Gerwen heeft een grote verandering doorgemaakt in de afgelopen maand, waarin hij tijdelijk van het podium verdween. De 36-jarige Nederlander ging door een moeilijke periode, maar staat na een metamorfose voor zijn rentree als topdarter. In een exclusief gesprek met Sportnieuws.nl vertelt hij wat er allemaal is veranderd.

New York is de plek waar Van Gerwen terugkeert aan de oche. Na een maand niet gespeeld te hebben omdat hij en zijn ex-vrouw Daphne in scheiding liggen, wil hij op het World Series of Darts-toernooi weer doen wat hij het leukst vindt: "Darten op het allerhoogste niveau", vertelde hij al eerder aan deze site. Wat meteen opvalt bij de eerste glimlach of woorden van Van Gerwen: hij heeft geen beugel meer.

Michael van Gerwen spreekt voor het eerst na relatiebreuk en kondigt rentree aan: 'Eigenlijk te gek voor woorden' Michael van Gerwen kondigt in een exclusief interview met Sportnieuws.nl zijn comeback aan. De Nederlandse topdarter kent een roerige periode. Onlangs maakte hij bekend dat hij in scheiding ligt met zijn ex-vrouw Daphne. Van Gerwen laste een pauze in en spreekt nu voor het eerst over de moeilijke periode en zijn aanstaande rentree.

'Ik heb alleen nog een nachtbeugel'

"Dat klopt ja", lacht de 36-jarige Vlijmenaar zijn tanden bloot. De afgelopen twee jaar kampte hij met klachten en werden zijn kaken zelfs gebroken tijdens een operatie om de last van onder andere een onderbeet weg te halen. Hij kon in die tijd nog geen plakje ham doorbijten, onthulde hij toen. De afgelopen maanden moest hij nog een beugel dragen, maar die is nu dus weg. "Het gaat allemaal goed. Het is helemaal klaar. Ik heb nu alleen nog een nachtbeugel, maar daar heb ik nu geen last van."

Dit is Michael van Gerwen: Nederlandse topdarter pakt na bewogen periode de pijlen weer op Al jaren de nummer één van Nederland. Drievoudig wereldkampioen. 48-voudig winnaar van een PDC-major. Het hoogste gemiddelde ooit op televisie gegooid. Maar de carrière van de ooit zo succesvolle Michael van Gerwen zat de afgelopen maanden in een dip, helemaal toen hij vervelend privénieuws aankondigde. Hier lees je alles wat je moet weten over de beste darter van ons land.

Kilo's afgevallen

Hij viel ook nog eens meer dan tien kilo af en dat is te zien. "Ik wil daarmee doorgaan", erkent Van Gerwen. "Ik wil gewoon wat fitter worden. Het leven is nog heel lang. Je moet gewoon zorgen dat je goed in je vel zit. Ik denk dat dat het allerbelangrijkst is. Dat je met een fris koppie naar een toernooi gaat, want dan kun je het beste in jezelf naar boven halen", is hij van een gezondere levensstijl overtuigd.

Nieuwe kleur shirt

Vlak voor zijn reis naar de Verenigde Staten speelde MVG wel nog een demonstratietoernooi in België. Wat daar opviel, was dat hij in een volledig ander shirtje speelde. Het iconische appeltjesgroen werd ingeruild voor volledig zwart met groene accenten. In samenwerking met zijn sponsor Winmau speelde Van Gerwen tijdens de World Masters in februari 2025 al eens tijdelijk in een jubileumshirt.