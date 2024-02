Geweldige kwalificatiedag voor darters Jermaine Wattimena en Richard Veenstra

De kwalificatietoernooien voor de eerste Euro Tour-events van het jaar bij het darten zitten erop. Op woensdag konden de tourkaarthouders van de PDC zich kwalificeren voor ET1 in Wieze (België) en ET2 in München.

Per toernooi plaatsen tien namen zich voor het hoofdevenement. De grote naam die het moest laten zien was Luke Littler. De pas 17-jarige Engelsman won maandag nog bij zijn debuut op de Pro Tour en liet woensdag ook zien in goede doen te zijn: hij kwalificeerde zich voor zijn eerste Euro Tour ooit. De tweede Euro Tour moet hij missen, want hij verloor in die kwalificatie van Jim Williams.

Dartsensatie Luke Littler is niet te stoppen en breekt record binnen één uur De Players Championships bij het darts gaan deze week weer van start. De eerste twee vloertoernooien worden op maandag en dinsdag afgewerkt in het Robin Park Tennis Centre in Wigan. Michael van Gerwen geniet met zijn gezin van enkele vrije dagen in Parijs en is er dus niet bij. Maandag won Luke Littler Players Championship 1 en brak daarmee gelijk een record.

Nederlanders

Voor ET1 kwalificeerden zich vier Nederlanders: Chris Landman, Berry van Peer, Richard Veenstra en Jermaine Wattimena zijn erbij in België. Michael van Gerwen, Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode, Gian van Veen en Raymond van Barneveld maken ook kans op de titel. Zij zijn door hun plek op de (Pro Tour) Order of Merit al zeker van een plaats tijdens de eerste twee Euro Tours.

Dubbele kwalificatie Wattimena en Veenstra

Wattimena en Veenstra kenden sowieso een goede dag, want zij plaatsten zich als enige Nederlanders voor allebei de Euro Tours. De andere Nederlanders die met Wattimena en Veenstra naar Euro Tour 2 in München gaan, zijn: Kevin Doets, Niels Zonneveld en Jeffrey de Zwaan. De Belg Mike De Decker kwalificeerde zich net als Wattimena en Veenstra voor beide Euro Tours.

Alle qualifiers voor ET1 en ET2

Euro Tour 1 (Wieze, België)



Mike De Decker

Luke Woodhouse

Lukas Wenig

Jermaine Wattimena

James Hurrell

Richard Veenstra

Daniel Klose

Luke Littler

Berry van Peer

Chris Landman



Euro Tour 2 (München, Duitsland)



Mike De Decker

Alan Soutar

Steve Lennon

Jeffrey de Zwaan

Niels Zonneveld

Lukas Wenig

Richard Veenstra

Kevin Doets

Jermaine Wattimena

Cameron Menzies