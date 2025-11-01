Gian van Veen is vrijdagavond gehuldigd bij zijn favoriete voetbalclub. In de rust van de wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tussen FC Den Bosch kreeg de 23-jarige EK-winnaar in het darts een staande ovatie van iedereen in stadion De Vliert.

Afgelopen weekend was Van Veen de sterkste in Dortmund en won daarmee zijn eerste major. In de finale was de jonge Nederlander te sterk voor Luke Humphries (10-11) en daarvoor had hij landgenoot Michael van Gerwen al aan de zegekar gebonden. Ook versloeg hij Damon Heta, Ryan Searle en Ryan Joyce onderweg naar zijn EK-titel.

Daarom besloot FC Den Bosch, de club waar Van Veen vaak komt kijken, hem te huldigen. In de rust van de thuiswedstrijd tegen De Graafschap (1-2) mocht de darter het veld betreden en een ereronde lopen. Zowel van de thuis- als de uitfans kreeg Van Veen applaus. Den Bosch gaf de EK-winnaar ook nog een shirt cadeau, met rugnummer 180 achterop de rug.

Rematch

Voor Van Veen staan er nog enkele belangrijke toernooien op het programma dit jaar. Op zaterdag 8 november begint de Grand Slam of Darts, waar hij vorig jaar de kwartfinale haalde. Daarna volgt de Players Championship Finals, waar een pikant affiche staat te wachten voor de Nederlander. Hij krijgt in ronde 1 namelijk te maken met Humphries, de nummer één van de wereld en de tegenstander die hij versloeg in de finale van het EK.

In het weekend van de Players Championship Finals weet Van Veen al dat hij zondagavond tijdens de finalesessie in actie zal komen. Hoewel hij wellicht niet de halve finale van het toernooi bereikt, staat hij wel al zeker in de finale voor het jeugd WK. Deze partij wordt gespeeld tussen de halve finales en finale van de major in. Daarin krijgt Van Veen te maken met de Engelse Beau Greaves. Zij stuntte in de halve finale door favoriet en superster Luke Littler te verslaan. Een zware kluif dus voor Van Veen. Op 11 december begint het laatste en belangrijkste toernooi van het jaar: het WK.