Het laatste Players Championship-toernooi van 2024 werd donderdag in Wigan gespeeld en dus is bekend welke spelers er allemaal mee mogen doen aan het finaletoernooi. Ook is direct duidelijk hoe de loting eruit ziet en daaruit blijkt dat kersvers EK-winnaar Gian van Veen het niet getroffen heeft. Bekijk hieronder de volledige loting.

In totaal waren er dit jaar 34 vloertoernooien en de 64 spelers die daar het meeste prijzengeld verdienden, mogen komende maand meedoen aan de Players Championship Finals. Michael van Gerwen viel voor het eerst buiten de boot, maar toch doen er tien Nederlanders mee aan het tv-toernoooi, dat van 21 tot en met 23 november wordt gehouden in Minehead.

De loting voor het toernooi gaat wat anders dan bij de meeste andere majors. Er wordt niet gekeken naar de algemene wereldranglijst, maar puur naar de prestatie op de vloertoernooien. De nummer 1 van die ranking speelt in de eerste ronde tegen de nummer 64, de nummer 2 tegen de nummer 63, de nummer 3 tegen de nummer 62 en zo gaat dat helemaal verder.

Van Veen heeft horrorloting

Gerwyn Price haalde het meeste prijzengeld op de vloertoernooien en is dus als eerste geplaatst. Bij de beste zeven spelers staan drie Nederlanders: Wessel Nijman (tweede), Jermaine Wattimena (zesde) en Gian van Veen (zevende). Zij deden het dit jaar dus erg goed, maar Van Veen heeft zichzelf daarmee misschien wel in de voet geschoten.

Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de nummer 58 van de ranking en dat is niemand minder dan Luke Humphries, de nummer 1 van de wereld op de algemene wereldranglijst. Van Veen en Humphries speelden afgelopen weekend nog de EK-finale tegen elkaar en daarin pakte de Nederlander zijn eerste titel op een major. Zij komen elkaar in Minehead dus al in de eerste ronde tegen. Dat gebeurde eerder dit jaar al op de World Matchplay en ook dat duel won van Van Veen.

Andere Nederlanders

Verder is het opvallend dat van alle Nederlanders alleen Niels Zonneveld in de bovenste helft van het schema zit. Hij speelt tegen Nick Kenny in zijn eerste partij. De andere negen landgenoten zijn allemaal in het onderste deel beland. Er zijn twee Nederlandse onderonsjes in de eerste ronde: Nijman - Richard Veenstra en Wattimena - Wesley Plaisier.

Raymond van Barneveld neemt het in de eerste ronde op tegen Krzyzstof Ratajski, Danny Noppert speelt tegen Ricky Evans, Dirk van Duijvenbode treft Madars Razma en Kevin Doets gaat gooien tegen Callan Rydz.

Volledige loting Players Championship Finals

Gerwyn Price - Max Hopp

Rob Cross - Sebastian Bialecki

Martin Schindler - Michael Smith

Niels Zonneveld - Nick Kenny

Stephen Bunting - Ritchie Edhouse

Brendan Dolan - Daryl Gurney

Cameron Menzies - Adam Lipscombe

Bradley Brooks - Martin Lukeman



Ross Smith - Niko Springer

Jeffrey de Graaf - Luke Littler

William O'Connor - Ricardo Pietreczko

Gary Anderson - Mario Vandenbogaerde

Chris Dobey - Keane Barry

Mike De Decker - Cam Crabtree

Jonny Clayton - James Hurrell

Luke Woodhouse - Alan Soutar



Wessel Nijman - Richard Veenstra

Karel Sedlacek - Nathan Aspinall

Danny Noppert - Ricky Evans

Dirk van Duijvenbode - Madars Razma

Gian van Veen - Luke Humphries

Krzysztof Ratajski - Raymond van Barneveld

Josh Rock - Gabriel Clemens

Scott Williams - Ian White



Damon Heta - Justin Hood

Andrew Gilding - Dom Taylor

Joe Cullen - Peter Wright

James Wade - Mickey Mansell

Jermaine Wattimena - Wesley Plaisier

Dave Chisnall - Ryan Joyce

Ryan Searle - Darren Beveridge

Kevin Doets - Callan Rydz