Michael van Gerwen had zijn zinnen gezet op de Euro Tour in Göttingen, maar moest tot zijn eigen verbazing al vroeg naar huis. De Nederlandse topdarter gooide 107 gemiddeld, maar werd door landgenoot Niels Zonneveld met 6-2 afgedroogd. Terug in de auto naar Nederland gaf goede vriend Vincent van der Voort hem een duidelijke boodschap mee.

Voor Van Gerwen is de ranking dit jaar het allerbelangrijkst. De Nederlander, nu nog nummer vier van de wereld, moet flink wat prijzengeld bij elkaar gaan verdienen om zijn toppositie vast te houden. Daarom doet de harde nederlaag tegen Zonneveld ook zo pijn. Een paar jaar geleden was het ondenkbaar geweest dat MVG zulke duels verloor, maar nu is het de realiteit, ziet ook Van der Voort. "Hij moet het weer zelf gaan afdwingen", zei de ex-prof over Van Gerwen in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

'Niemand is meer bang voor je'

"Dat heb ik hem ook in de auto gezegd: er is niemand meer bang voor je. Je moet het nu zelf gaan halen en dan moet je soms beter gooien dan vroeger om wedstrijden te winnen. Iedereen heeft nu van tevoren: als Van Gerwen op z'n best is, verlies ik. Maar dat gebeurt de laatste tijd niet zo vaak meer. Niemand denkt meer: 'Oh jee, ik moet tegen Van Gerwen'. Ze denken allemaal dat als-ie weer zo'n slechte dag heeft, dat-ie van hen is. Iedereen gaat met een hele andere intentie de wedstrijd in. Die slechte dagen van hem zijn geen incident, dat blijkt de laatste tijd."

'Hij hinkt op twee gedachten'

En daarmee doelt Van der Voort op het feit dat Van Gerwen het zelf weer moet gaan afdwingen, al is dat makkelijker gezegd dan gedaan. "Het is heel hard werken om dat weer om te draaien en het is de vraag of dat gaat lukken." Het belang van de ranking sijpelt ook door in de Premier League Darts, waar Van Gerwen nog altijd op, de in de eerste twee weken behaalde, acht punten staat. "Hij hinkt telkens op twee gedachten, want hij is vooral druk met z'n ranking. Maar hij is ook gebaat bij een resultaat."

Wessel Nijman won in Göttingen zijn allereerste Euro Tour en schaarde zich in een bijzonder rijtje. In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door belt hij in om te reageren op zijn titel. Ook bespreken presentator Damian Vlottes en ex-topdarter Vincent van der Voort de afgelopen week.