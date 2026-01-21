Luke Littler is onnavolgbaar. Niet alleen qua spel, ook qua karakter. Zo won de net 19 geworden wereldkampioen de Saudi Arabia Darts Masters, waar hij een paar dagen daarvoor nog ongeïnspireerd oogde in Bahrein. Ex-prof Vincent van der Voort kan er om lachen: "Voor hem is 10.000 pond niet zoveel als voor jou en mij."

Van der Voort kreeg in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door de volgende stelling voorgelegd: Luke Littler moet op de vingers worden getikt voor het gedrag in de wedstrijd tegen Gerwyn Price. Na lang aarzelen reageert de ex-prof met oneens.

"Het was op een gegeven moment een beetje showboaten, ander stijltje weer", merkt presentator Damian Vlottes op. "Het zag er allemaal niet zo gemotiveerd uit bij onze Luke Littler", vindt hij. "Daar leent zo’n toernooi zich ook voor", countert Van der Voort. "De PDC is toch vaak entertainment en deze toernooitjes zijn in het leven geroepen om geld te verdienen. Niet voor de spelers… dan krijg je dit soort dingen. De kalender is zó druk."

Gokkantoren de pineut

Vlottes wijst Van der Voort erop dat er een regel is dat spelers gestraft kunnen worden als ze ongemotiveerd aan het bord staan. "Dat is heel moeilijk om te bepalen", is Van der Voort van mening. "Het ziet er bij hem heel vaak ongemotiveerd uit en dan zit het allemaal in de triple", schetst hij.

In het verleden gooide Raymond van Barneveld bij de World Grand Prix alleen maar op de bullseye. Littler probeerde tegen Price 100 uit te gooien via twee keer bull. Een wezenlijk verschil, vindt Van der Voort. "Ik snap het heus wel, maar ik ben niet zo’n voorstander van boetes uitdelen en dat soort dingen", reageert Van der Voort.

"Gokkantoren zullen er niet heel blij mee zijn", denkt Vlottes. "Dat is ook wel terecht, hij kwam verre van gemotiveerd over", constateert Van der Voort. "Dat hebben ze (de PDC, red.) zelf een beetje veroorzaakt, door dit soort toernooien te houden. Dan maakt het ook niet zo heel veel uit."

Premier League

Van der Voort verwacht in de Premier League Darts hetzelfde. Dan zal Littler volgens hem al vrij snel zeker zijn van een plek in de play-offs. "Dan krijg je weer dat hij denkt van: het zal vandaag wel. Dat zag je vorig jaar al."

Ook de prijzenpot van 'maar' 10.000 pond kan Littler dan niet motiveren. "Ik vind het veel geld, voor hem is het niet zo heel erg veel meer", zegt hij over de eerste wereldkampioen die 1 miljoen pond prijzengeld won. Om er grinnikend aan toe te voegen: "Dat is heel erg om te zeggen, dat jochie is net 19 geworden. Voor hem is 10.000 niet zoveel als voor jou en mij. Ik zou me helemaal de tierelier darten voor dat bedrag. Hij denkt: beetje zakgeld."

