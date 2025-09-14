Michael van Gerwen heeft zondagavond op knappe wijze de World Series of Darts Finals gewonnen. Hij won daarmee voor het eerst in twee jaar tijd een groot tv-toernooi bij de PDC. Dat deed hij voor eigen publiek in Amsterdam en goede vriend Vincent van der Voort reageerde direct na afloop op de triomf van de drievoudig wereldkampioen.

Van Gerwen worstelde al een tijdje met zijn vorm en ging privé ook nog eens door een moeilijke fase door zijn scheiding, maar in Amsterdam viel alles plotseling weer op zijn plek. Hij versloeg achtereenvolgens Wessel Nijman, Rob Cross, Luke Humphries, Josh Rock en ook Luke Littler moest eraan geloven. Van der Voort vertelde bij Viaplay wat het betekende voor zijn goede vriend: "Hier was hij zo aan toe. Na zo'n periode is dit fantastisch mooi, en een mooie bevestiging dat hij het nog steeds kan."

Dat terwijl Van Gerwen een loodzware loting had volgens Van de Voort. "Hij heeft de nummer 1 van de wereld en de nummer 2 van de wereld verslagen. Josh Rock, de man in vorm, heeft hij verslagen. Een hele goede Wessel Nijman heeft hij verslagen. Het is een fantastisch toernooi voor hem geweest. Hij mag supertrots op zichzelf zijn."

'Het is eigenlijk een wonder'

Toch wil Van der Voort nog niet meegaan in het verhaal dat Van Gerwen weer helemaal terug is op zijn oude niveau: "Nu gaat het erom dat je doorpakt en hard blijft werken. Dit is heel mooi, maar het is maar één toernooi. Zo moet je het eigenlijk bekijken."

"Het is altijd weer van 'wanneer ben je terug?'. Je bent eigenlijk nooit terug, want de volgende test is volgende week al in Hongarije. En als je daar de eerste ronde verliest zegt iedereen dat de winst een incident was. Dus hij moet ernaartoe blijven werken dat hij constant op dit niveau zit. Dat is nou eenmaal wat topsport inhoudt. Elke keer moet je er staan."

Van der Voort helpt Van Gerwen de laatste jaren met grote regelmaat, maar daar was de afgelopen periode weinig tijd voor. "Hij is op vakantie geweest, hij was naar toernooien. We hebben veel contact en spreken veel. Hij heeft natuurlijk een heel ander leven gekregen, en daar moet hij zijn weg nog in vinden. Eigenlijk is het een wonder dat hij het toernooi wint. Als je ziet waar hij vandaan komt. Dus dit is gewoon super knap."