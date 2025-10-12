Luke Littler heeft maar weer een ontbrekend toernooi op zijn naam geschreven. De darts-sensatie was in een eenzijdige finale van de World Grand Prix veel te sterk voor Luke Humphries. De nummer 1 van de wereld voorkwam nog net dat hij negatief de geschiedenisboeken in ging, maar zag Littler wel domineren en hem erg veel pijn doen. The Nuke had voorheen nog geen potje gewonnen op het 'dubbel-in, dubbel-uit'-toernooi, maar maakte nu meteen een einde aan die vloek.

Littler moest in de eerste vier sets zelf voor het vermaak zorgen op het podium in Leicester. Humphries had last van een fluiter in het publiek en raakte zichtbaar geïrriteerd en uit zijn concentratie. Elke set eindigde in een 3-2 zege voor Littler, waardoor de nummer 1 van de wereld steeds cynischer werd. Tekenend was de lach als een boer met kiespijn en het hoofdschudden van Humphries toen hij tegen een 4-0 achterstand in sets aankeek bij de zoveelste pauze.

Littler zorgt voor show

Littler had ondertussen gezorgd dat het publiek zich kon roeren. Zo kwam hij één leg maar niet uit, waardoor hij een cirkeltje in de lucht tekende om daarmee te wijzen op de optie om op bullseye te openen. Hij gooide daarentegen 'gewoon' dubbel-16 en kreeg daarmee de lachers op zijn hand. Een paar legs later was hij dichtbij een uniek moment. Hij had de vierde speler ooit kunnen worden met een negendarter op de Grand Prix, maar hij miste zijn pijl op bullseye. Nog weer later misrekende hij zich en zette zichzelf op 10. Vol onbegrip schuddend gooide hij die finish wel meteen uit.

Geen negatieve geschiedenis

Het bracht hem desondanks op een 4-0 voorsprong, maar daarna mocht Humphries weer even in de spotlights staan. Hij liet het een keer niet aankomen tot een beslissende leg en stond na vijf sets voor het eerst op het scorebord. Met veel cynisch juichen vierde hij het feitje dat hij niet de geschiedenisboeken in ging. Alleen Dave Chisnall verloor ooit een finale van de Grand Prix zonder een set te winnen. Humphries deed dat niet, maar verloor wel dik van de ongenaakbare Littler.

Prijzengeld

De eenzijdige finale eindigde in liefst 6-1 voor Littler, die daarmee ook Humphries declasseert. Littler pakt met zijn eerste World Grand Prix-eindzege ook een enorm bedrag aan prijzengeld. Liefst 120.000 pond (ruim 135.000 euro) gaat naar de regerend wereldkampioen (18). Humphries moet het doen met 'maar' 60.000 pond, maar behoudt wel zijn positie als nummer 1 van de wereld. Het lijkt echter een kwestie van tijd voordat Littler ook daarin de allerbeste wordt.