Het zijn twee werelden die je niet zo snel bij elkaar verwacht: darts en de Formule 1. Toch gaat daar binnenkort verandering in komen. De organisatie van de Grand Prix van Groot-Brittannië meldt dat het raceweekend wordt afgesloten met een dartstoernooi. Diverse wereldtoppers reizen dan af naar circuit Silverstone.

In Groot-Brittannië is men al jaren in de ban van darten. Met toppers als Luke Littler en Luke Humphries is het ook logisch dat de sport daar nog altijd zo leeft. Maar ook in de Formule 1 is de regerend wereldkampioen een Brit. Lando Norris begint komend weekend aan het nieuwe raceseizoen met startnummer één.

Dartstoernooi Silverstone

Daar wilde de organisatie van de Britse Grand Prix, op circuit Silverstone, maar wat graag op inspelen. Zij hebben bekend gemaakt om een groot dartstoernooi toe te voegen aan het toch al goedgevulde entertainmentprogramma. A Night at the Darts vindt na afloop van de Grand Prix plaats in de buurt van het circuit. Onder meer drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen en regerend wereldkampioen Luke Littler zijn van de partij, net als Luke Humphries en Fallon Sherrock.

Voor Van Gerwen is het een droom die uitkomt, daar de Brabander een grote fan is van de koningsklasse in de autosport. "Ik leef voor dit soort avonden", vertelt Van Gerwen daarover. "Zet darts midden in een stadion als Silverstone, en je weet dat het er luidruchtig, intens en energiek aan toe zal gaan. We komen daar om te entertainen, maar vergis je niet, als ik eenmaal op dat podium sta, wil ik winnen."

Fanervaring

Ook Nick Read, commercieel directeur van Silverstone, is in zijn nopjes met de nieuwe samenwerking. "We zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om de fanervaring te verbeteren, en deze aankondiging weerspiegelt precies die ambitie," aldus Read.

"De Britse Grand Prix is ​​al een van de grootste weekenden op de Britse sportkalender, en het toevoegen van een dartspektakel van wereldklasse aan Silverstone zorgt voor een nieuwe dimensie van drama en sfeer", vervolgt de directeur. "Fans kunnen genieten van twee grote sporten met één ticket, wat zorgt voor een unieke dag, zowel op als buiten het circuit. Het gaat erom meer spanning, meer entertainment en nog meer waarde te bieden aan iedereen die erbij is."

Grand Prix van Groot-Brittannië

De Grand Prix van Groot-Brittannië wordt verreden op 5 juli. Komend weekend start het seizoen met de Grote Prijs van Australië. Ook Van Gerwen is weer helemaal terug. Na een kortstondige afwezigheid door ziekte, is Mighty Mike inmiddels weer fit.