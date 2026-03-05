Alle ogen zijn komend weekend gericht op wereldkampioen Lando Norris. Hij pakte vorig jaar de titel in de Formule 1 en begint in Australië aan zijn jacht op nummer twee. Wel zijn er al de hele voorbereiding perikelen rond zijn team McLaren. Desondanks kijkt de Engelsman met vertrouwen naar het nieuwe seizoen.

De Britse wereldkampioen is zich er zeker bewust van dat hij in een andere positie zit dan vorig jaar, immers is hij nu de rijder die iedereen wil verslaan. Wel weet Norris dat resultaten uit het verleden geen garanties in de toekomst bieden. De wereldtitel zal hem dus niet veel extra's opleveren dit seizoen, buiten natuurlijk startnummer 1.

Vertrouwen

"Het is niet zo dat we hier arriveren en vol vertrouwen zijn dat we gaan winnen", zei Norris in de persconferentie voorafgaand aan de Grote Prijs van Australië. "Ik denk dat we waarschijnlijk niet dezelfde mate van vertrouwen hebben in onze pure snelheid als aan het begin van vorig seizoen, maar we vertrouwen op onze kunde om gedurende het seizoen terug te komen waar we willen staan."

Zelf vindt Norris het lastig om in te schatten, waar zijn renstal precies staat in verhouding met de concurrentie. Dat doet hem echter niet zo veel. "Zelfs als we tweede, derde of vierde staan, is dat nog steeds een prima positie om het seizoen te beginnen. Dat is geen ramp", vertelt de McLaren-coureur daarover.

'Lang seizoen'

"Het seizoen is lang. Eén slechte race of een matige start betekent nog niet zo veel", vervolgt de coureur uit Bristol. "Als we hard blijven werken, valt het vanzelf onze kant op. Vorig jaar hebben we laten zien dat we gedurende het seizoen grote stappen kunnen zetten. Daar geloof ik nog steeds in."

Nieuwe regels

De Formule 1 is dit jaar overgestapt op een nieuwe motor die voor de helft elektrisch en voor de andere helft met een verbrandingsmotor wordt aangedreven. Ook de aerodynamica is veranderd; de auto's zijn lichter, smaller en wendbaarder. Dat maakt het lastig in te schatten welk team de beste auto heeft.

Bovendien maakt dat voor zowel de coureurs als de staf dat ze extra moeten wennen aan hun nieuwe bolide. "Vorig jaar wist ik heel goed hoe ik snelheid in de auto kon vinden. Waarschijnlijk kan ik dit jaar pas later in het seizoen precies aangeven wat ik wil", zo besluit Norris.

Grand Prix Australië

Het Formule 1-circus start komend weekend met de Grand Prix van Australië in Melbourne. De race start zondag om 05.00 uur in de ochtend. Max Verstappen sprak zich al meermaals uit tegen de nieuwe regels in de Formule 1, die hij steeds meer een soort verkapte versie van de Formule E vindt.