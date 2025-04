Topdarter Michael van Gerwen doet pijnlijke uitspraak over Nederlandse collega's: 'Dit was ook niet zo moeilijk'

Michael van Gerwen heeft geen hoge pet op van zijn collega-darters uit Nederland. De nummer drie van de wereld deed bij Sportnieuws.nl mee aan een simpel spelletje en liet in zijn antwoorden zijn mening duidelijk terugkomen.

Van Gerwen is in Berlijn voor de Premier League Darts en nam uitgebreid de tijd voor deze site. Na het interview, dat je hieronder kunt lezen, deed hij ook sportief mee met een spel waarin hij 'ja' of 'nee' moest zeggen op de vraag of een darter nog wereldkampioen wordt. De Nederlandse topdarter was daarin nogal hard voor zijn landgenoten.

Nederlanders

Er kwamen veel meer 'nee's' uit de mond van Van Gerwen dan 'ja's'. Om maar negatief te beginnen: volgens MVG worden Raymond van Barneveld, Gian van Veen en Wessel Nijman geen wereldkampioen. Net als Damon Heta, Jonny Clayton, Callan Rydz en Nathan Aspinall. Verslaggever Damian Vlottes was nogal verbaasd over de antwoorden. "Geen nieuwe Nederlandse wereldkampioen dus?", wilde hij bevestigd krijgen, waarna Van Gerwen nogmaals nee zei.

Gian van Veen

Alleen zichzelf ziet hij qua Nederlanders nog eens de Sid Waddell Trophy omhoog houden. "Dit was ook niet zo moeilijk. Ik zie hem (de nieuwe Nederlandse wereldkampioen, red.) niet. Natuurlijk, Gian van Veen... Maar dan zal hij het ook een keer op het podium door moeten trekken qua goede resultaten." De 'ja's' waren duidelijker: Luke Littler, Luke Humphries, Gerwyn Price en Van Gerwen zelf zouden volgens de drievoudig wereldkampioen nog wel de beste worden.

Darteritus van Nathan Aspinall

Over de 'nee' van Aspinall wilde verslaggever Vlottes ook nog weten waarom niet. Vooral ook omdat The Asp worstelt met de 'dartziekte' darteritus. Van Gerwen ondervond van de haperingen van zijn Engelse tegenstander vorige week in de Premier League Darts last. "Als je puur kijkt naar kwaliteit, is hij niet goed genoeg. Het was best wel moeilijk (om met Aspinalls darteritus om te gaan, red.). Ik had het niet zo erg verwacht. Ik ging er gewoon niet goed mee om, kwam niet in m'n ritme. Ik baalde ervan dat ik er geïrriteerd van werd."

Darts Draait Door

