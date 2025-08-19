Vincent van der Voort denkt dat de dartwereld er de komende jaren anders uit gaan zien. De oud-topdarter ziet een belangrijke verschuiving, zegt hij in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Dat gaan zijn niet heel lang volhouden."

"Ik denk dat de jeugd het darten steeds meer gaat overnemen", zegt Van der Voort. "En dat je steeds minder oude spelers krijgt die het lang volhouden of op de Tour meedraaien." Zelf is Fast Vinny een soort mentor of begeleider van het piepjonge darttalent Quinn Sneeboer. Van der Voort (49) ziet dus van dichtbij op toernooien wat voor talent er rondloopt.

Van der Voort verwacht dat het darten er hetzelfde uit gaat zien als voetbal qua leeftijden. "Dan heb je tussen je achttiende en je 35e je carrière, sommigen die rekken hem dan nog iets. Maar met darten heb je gewoon nog een (Gary, red.) Anderson in de top van de wereld - en een Peter Wright. Dus je kan nog mee op die leeftijd. Raymond (van Barneveld, red.) doet ook nog steeds mee."

'Die jongens hebben veel meer energie'

"Maar ik denk dat het in de toekomst zo is dat die spelers er dan al uitgevallen zijn", doelt Van der Voort op zijn oude rivalen. "Het wordt steeds competitiever, jonger en groter." Hij richt zich vervolgens op die piepjonge talenten, zoals Sneeboer. "Als je het aantal talenten ziet van 13, 14, 15 jaar, die met gemak 90+ gemiddeld - soms boven de 100 - gooien, dan gaat de oude garde het niet heel lang volhouden. Die jongens hebben veel meer energie."

Mentor van Sneeboer

Van der Voort is sinds maart van dit jaar de begeleider van Sneeboer. Eerder vertelde hij al uitgebreid over zijn rol als mentor en het talent van zijn pupil: "Het is echt een goede speler. En hij gooit pas een jaar, hè?"

