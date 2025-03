Oud-profdarter Vincent van der Voort onder de indruk van supertalent: 'Hij gooit pas een jaar, hè?'

De piepjonge Quinn Sneeboer (13) maakt de afgelopen weken indruk als talentvolle darter. Hij won afgelopen weekend een rankingtoernooi van de Nederlandse Darts Bond, onder toeziend oog van voormalig profdarter Vincent van der Voort.

Van der Voort vertelt erover in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darrts Draait Door. "Ik was naar de NDB, dat vond ik wel geinig. Ik keek daar naar een jonge jongen die ik net heb getekend." Presentator Damian Vlottes haakt in: "Onze vriend! Ook mijn vriend; ik heb hem bij de Dutch Open ontmoet. Ik vind het echt een wereldvent."

"Een groot talent", zegt Van der Voort. Vlottes moet lachen, omdat de voormalig darter een foto op zijn Instagram-heeft met het 13-jarige mannetje. "Nou, niet qua lengte..." Van der Voort deelde de foto met Sneeboer, omdat het talent nu al een contract heeft getekend bij Winmau en met de 49-jarige drievoudig WK-kwartfinalist gaat samenwerken.

'Beetje mazzel'

"Hij is vrij klein, dat klopt", zegt de kersverse mentor. "Maar het is echt een goede speler." Hij blikt terug op het NDB-toernooi, waar 25 zogeheten aspiranten het tegen elkaar opnamen. "Hij was de hele dag heel rustig; hij had nog geen leg verloren tot de finale. Daar kwam hij met 2-0 achter en dan geeft-ie ff gas."

Sneeboer liet op zeer jonge leeftijd al zien over veel talent te beschikken, door in de kwartfinale een gemiddelde van 75.15 te gooien. In de finale, tegen Sander van der Meijden, had hij meer moeite. "Met een beetje mazzel wint hij die wedstrijd", zegt Van der Voort daarover. "Nou, dan komt er wel wat uit! Gewoon karakter. Het is echt een goede speler. En hij gooit pas een jaar, hè?"

Ontwikkeling

"Ik ben benieuwd hoe hij er over een jaar alweer voor staat." Presentator Vlottes hoopt dat het talent rustig aan blijft doen en dat zijn 'ontwikkeling gestaag doorgaat', maar van Van der Voort kan het allemaal niet snel genoeg gaan: "Het moet gewoon heel hard gaan!"

