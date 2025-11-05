Een tragedie voor darter Danny Baggish. Dinsdag maakte de Amerikaan bekend dat zijn éénjarige zoontje de strijd tegen de ziekte leukemie heeft verloren. De zoveelste klap in het leven van de speler die drie keer deelnam aan het WK darts.

Baggish was van 2019 tot 2022 actief in het PDC-circuit. Hierin deed hij driemaal mee aan het WK, waar hij het in 2021 zelfs tot de laatste 32 schopte. Om tot die prestatie te komen versloeg hij Damon Heta en Adrian Lewis. Sinds 2023 is Baggish actief bij de WDF.

Triest nieuws

Toch speelde de 42-jarige Amerikaan al geruime tijd geen profesionele wedstrijden meer. Dit had alles te maken met de verschikkelijke ziekte van Truen, zijn éénjarige zoontje die al sinds zeer jonge leeftijd aan het strijden is tegen leukemie. Hiervoor onderging hij vele behandelingen. Toch kwam dinsdag het trieste nieuws naar buiten dat hij is overleden aan zijn ziekte.

Het leven van Baggish ging sowieso niet over rozen. Zo deelde hij vijf weken geleden al een emotioneel bericht op zijn Instagram-account. Hierin vertelde hij dat hij zijn moeder al verloor aan longkanker en zijn vader aan een hartaanval. Verder kreeg zijn broer een beroerte, die hij wel overleefde, en zijn oudste zoon kampt met een verslaving. Hij gebruikte het bericht als een uitlaatklep. Zo schreef hij: "Ze zeggen dat dingen gebeuren met een reden..... Nou f*ck je reden."

Hartverwarmende actie

Baggish deelde drie weken terug nog hartverwarmende beelden. Zo moest Truen voor een speciale behandeling naar het St Jude kinderziekenhuis in de stad Memphis. Normaal gesproken zou de familie van Baggish vanaf huis daar naartoe moeten vliegen, maar het immuunsysteen van zijn zoontje was te zwak voor een commerciële vlucht. Ze stonden op het punt om dagen te gaan rijden, totdat Baggish een privéjet kreeg aangeboden om de afstand te overbruggen. Een hartverwarmende actie.

Tijdens het ziektebed van Truen deed Baggish er alles aan om zijn zoon beter te maken. Zo startte hij een crowdfunding. Hij haalde al bijna 40.000 Amerikaanse dollars opgehaald voor de behandeling van zijn zoon.