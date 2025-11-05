Het einde van de profcarrière van darter Jules van Dongen lijkt voorlopig echt voorbij. De in Nederland geboren Amerikaan keerde vorige week nog even terug voor de afsluiting van het vloerseizoen, maar gooide ook met zijn 'verkeerde' hand geen deuk in een pakje boter. Of hij 'met opgeheven hoofd' het darten kan verlaten, is volgens ex-prof Vincent van der Voort maar de vraag.

Van Dongen verkeert al maanden in de slechtste vorm van zijn leven en dat kwam op de World Cup of Darts afgelopen juni tot uiting. Hij worstelt enorm en maakte na de afgang met Amerika op het landentoernooi de beslissing om te resetten. Hij wisselde van werparm en probeert er nu een aantal maanden met links wat van te maken. Maar tijdens Players Championships 33, 34 en de Grand Slam-kwalificatie gooide hij drie kansloze wedstrijden zonder een leg te winnen.

'Het was weer schrikken'

"Het was weer schrikken", beaamt Van der Voort in Darts Draait Door. "Ik had het niet gedaan als ik hem was. Waarom zou je nog gooien als dit het niveau is? Het is heel lullig voor hem, want we weten wat hij kan. Maar als je dat niveau niet meer gooit, waarom zou je dan nog helemaal uit Amerika komen om nog een paar toernooitjes te gooien. Om afscheid te nemen? Van wat? Ik neem aan dat hij dat in juni al gedaan heeft tijdens de World Cup."

'Ik zou het niet kunnen'

Toen gooide hij namens de Verenigde Staten nog met rechts. Sinds de afgang aldaar trainde en gooide hij met links en keerde hij dus voor even terug bij de PDC. "Zijn hoogste gemiddelde was zeventig. Dat is het dan. Is dat met opgeheven hoofd afscheid nemen? Als hij dat vindt, vind ik dat natuurlijk ook. Prima. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen carrière. Hoe hij het wil, moet hij zelf weten. Ik weet niet hoe ik dit moet zien. Ik zou het in ieder geval niet kunnen wat hij niet doet."

Plezier

Maar volgens Van der Voort is het ook prima als Van Dongen dit wél een mooi afscheid vond. "Als ik dit zou moeten doen, zou ik zeggen dat je niet goed bent. 'Denk je dat ik ruzie heb met mijn geld?' Ik zou het niet gedaan hebben. Ik geloof er niet in dat je terug kan komen en dan beter bent met je andere hand. Misschien kan hij ons het tegendeel bewijzen. Maar ik denk dat je nooit zo goed wordt als met je andere kant. Het is vooral te hopen dat hij weer plezier krijgt in wat hij doet."

Beluister de podcast

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door staan Jelle Klaasen en de Grand Slam of Darts centraal. Ook bespreken presentator Damian Vlottes en ex-prof Vincent van der Voort de kritiek die Gerwyn Price en Bradley Brooks leverden op de podcast en bespreekt het tweetal nog andere zaken in de dartswereld. Beluister de nieuwe aflevering of check in via bijvoorbeeld YouTube of Spotify.