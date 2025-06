Topdarter Raymond van Barneveld zet opvallende stap in zijn carrière, aankondiging leidt tot ongeloof

Raymond van Barneveld worstelt al maanden om weer op topniveau te komen bij de PDC. De Nederlandse topdarter (58) zei eerder al dat hij het rustiger aan gaat doen, maar heeft nu wel een heel opmerkelijke stap in zijn carrière gezet en experts en fans geloven hun ogen niet.

De organisatie achter het WK darts voor senioren kondigde dinsdagavond ineens Van Barneveld aan als laatste speler voor het Champion of Champions-toernooi eind juni. De Nederlander kreeg de laatste wildcard en grijpt die met beide handen aan. Opmerkelijk, want de PDC staat niet toe dat tourkaarthouders bij andere organisaties darten. Dat Barney er toch aan mee gaat doen, wekt dan ook verbazing en ongeloof.

'Incident' gespot bij topdarter Raymond van Barneveld: 'Je denkt normaal gesproken dat het wel goedkomt' Raymond van Barneveld deed op de Euro Tour in Leverkusen tegen de grote onbekende Andreas Harrysson alles goed, behalve het gooien van dubbels. Door zijn vele missers vloog de Nederlandse dartslegende er al in de eerste ronde uit tegen de Zweed. Een verandering bij 'Barney' wordt besproken in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

'Wat is er aan de hand?!'

Meerdere fans en volgers van de sport, die diep in de materie zitten, vragen zich af hoe dit gaat werken. "Wat?! Heeft hij zijn tourkaart ingeleverd?! Heeft de PDC hem een uitzondering afgegeven?! WAT IS ER AAN DE HAND?", raakt een volger al helemaal in paniek bij de aankondiging van de deelname aan de Champion of Champions. Er is nog geen uitleg gegeven over waarom Van Barneveld aan dit toernooi mee mag doen.

what???? Has he relinquished his tour card??? Have the PDC given him an exemption??? WHAT IS GOING ON https://t.co/DMe46Mqtcc — DartsAnonymous (@anonymous_darts) June 10, 2025

Reactie Van Barneveld

Het toernooi wordt op 29 juni door 12 spelers gespeeld. Van Barneveld laat in een reactie weten erg veel zin te hebben in de seniorenwedstrijden. "De sport heeft altijd van grote persoonlijkheden gehouden. En de World Seniors Darts brengt die allemaal terug. De reputatie blijft maar groeien en ik kijk er naar uit om weer wat bekende gezichten te treffen, zeker uit mijn BDO-tijd. Ik kom niet naar Portsmouth met de gedachte dat het makkelijk zal worden."

Botsing tussen Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld leidde tot fiasco: 'Hij trekt dat helemaal niet' Nederland is na Engeland het beste dartsland op de World Cup of Darts, gezien de historie. Maar de laatste keer dat de toppers in oranje wonnen was alweer in 2018. Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld waren niet altijd zo'n succesvol koppel, blijkt uit een anekdote van Vincent van der Voort. Die zag van dichtbij hoe de eerste samenwerking mislukte.

Toernooien bij de PDC

Van Barneveld mist bij de PDC rond die tijd geen belangrijk toernooi. De US Darts Masters in New York zijn voor genodigden en Barney zit daar niet bij. Het weekend van 4 en 5 juli is gereserveerd voor een ander World Series-toernooi, dus hoeft Van Barneveld pas op 8 juli weer paraat te zijn voor een Players Championship. Al is het de vraag of de PDC zijn deelname aan het Champion of Champions toestaat.

Andere namen

Naast Van Barneveld doen de volgende 11 andere darters mee: Richie Howson, Ross Montgomery, John Henderson, Robert Thornton, Simon Whitlock, Steve Beaton, Mervyn King, Martin Adams, Neil Duff, Richie Burnett en Kevin Painter.

Beluister de podcast Darts Draait Door

Sportnieuws.nl maakt elke week een dartspodcast genaamd Darts Draait Door. Daarin bespreken ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes alle ins en outs van het darts. Beluister de nieuwste aflevering hier onder.