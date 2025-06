De Tsjechische darter Petr Křivka ging viraal op de World Cup of Darts. De koppelmaat van Karel Sedlacek gooide geen negendarter, of 170 uit, nee hij leek een tand te verliezen. Maar was dat wel zo? Křivka heeft daarop het antwoord.

Het incident met Křivka gebeurde in de laatste groepswedstrijd op vrijdag tegen India. Nadat de Tsjech dubbel-20 in het bord werkte, juichte hij zó uitbundig dat er iets uit zijn mond viel. "Ik denk dat er een tand uit zijn mond valt. Wat een manier om je vreugde te laten zien voor het bereiken van de laatste zestien", repte commentator Dan Dawson.

Antwoord op prangende vraag

Tsjechië bereikte door zijn winnende pijl wel de tweede ronde en die stond zaterdagmiddag op het programma. Sedlacek loodste dit keer zijn teamgenoot naar de kwartfinales, door de beste speler te zijn in de koppelwedstrijd tegen Maleisië (8-3 winst). Maar het was wederom Křivka die de winnende pijl binnen gooide. Ook dit keer volgde een oerkreet, maar bleef alles binnensmonds. Was het dan toch een tand?

Sportnieuws.nl-verslaggever Damian Vlottes wilde dat ook graag weten van Křivka en vroeg het hem, tijdens de persconferentie na de zege op de Maleisiërs. De vraag zorgde voor gelach bij Sedlacek. "Het was niet zijn tand", reageerde Křivka via zijn tolk. "Het was een kauwgom. Maar die heeft wel voor problemen in mijn broekzak gezorgd", voegde hij eraan toe. "Nee hoor jongens, ik was boos op hem", grapte Sedlacek vervolgens. Een lach volgde bij iedereen in de zaal. Ook bij Křivka, bij wie alle tanden nog op zijn plek leken te zitten.

World Cup of Darts

Tsjechië plaatste zich als eerste land voor de kwartfinales. Daarin wacht mogelijk een confrontatie met Nederland, waar Danny Noppert en Gian van Veen het oranje dragen. Zij hebben het niet getroffen in de tweede ronde:

Extra aflevering Darts Draait Door

