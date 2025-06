De loting van de World Cup of Darts voor de knock-outfase is Nederland weer niet goed gezind. Dat vinden ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes in de extra aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Een fantastische wedstrijd wel, Nederland-Schotland."

Van der Voort en Vlottes balen dat de Nederlandse darters Danny Noppert en Gian van Veen niet eens een makkelijke tegenstander hebben in de achtste finales. "Dit is de derde keer dat het toernooi in dit format wordt gespeeld en na twee keer België krijgen we nu Schotland", somt Vlottes de loodzware lotingen van Nederland op de World Cup van de afgelopen jaren op.

'Licht favoriet'

Veel zal af gaan hangen van hoe Peter Wright gooit bij de Schotten, want 'Gary Anderson zal geen slechte wedstrijd spelen'. "Noppert en Van Veen zitten goed in het toernooi en gaan goed samen. Maar het is wel weer een zware loting, al is Nederland licht favoriet", vindt Van der Voort. "We zijn nog niet echt verwend met een land waarvan je denkt dat je ze een keer makkelijk hebt." Als Nederland van Schotland weet te winnen, wacht Maleisië of Tsjechië. "Daar moet je nu al van zeggen dat het te doen is."

Engeland

Nog veel meer kijken Van der Voort en Vlottes uit naar de clash tussen Engeland en Duitsland in de achtste finales. Luke Littler en Luke Humphries zijn samen topfavoriet voor het toernooi, maar krijgen misschien wel hun ergste nachtmerrie als tegenstander. De Duitsers Martin Schindler en Ricardo Pietreczko spelen in Frankfurt voor eigen publiek. En Littler heeft slechte ervaringen met de Duitse dartsfans. Eerder zei hij al niet meer in Duitsland te willen gooien, tot het EK in oktober. Nu moet hij er toch weer staan.

'Dat wordt mooi'

"Ik denk dat Duitsland ook zal denken: 'Het is de eerste wedstrijd voor de Engelsen en de lat bij hen ligt zo gigantisch hoog'. Littler wordt vol uitgefloten", voorziet Van der Voort al een scenario op de World Cup of Darts. "Dat wordt mooi", kan Vlottes nu al genieten. Van der Voort over Engeland: "Hun eerste wedstrijd, zal ook spanning op staan. Iedereen verwacht dat ze makkelijk met 110 gemiddeld iedereen wegzetten. Dat mogen ze laten zien tegen Duitsland, die tot op het bot gemotiveerd zullen zijn."

Beluister de podcast

Zolang Nederland in de World Cup of Darts zit, maken Vincent van der Voort en Damian Vlottes elke dag een extra aflevering van de podcast Darts Draait Door. Daarin kijken ze terug en vooruit op de (gespeelde) wedstrijden en benoemen ze opvallende zaken op en naast het podium. Check de nieuwste aflevering hier onder.