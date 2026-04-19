Het leek helemaal nergens op wat Michael van Gerwen en Wessel Nijman in de eerste legs van hun onderlinge wedstrijd op de Euro Tour in Sindelfingen lieten zien. De Nederlandse topdarters gooiden een abonimabel niveau en vooral de zorgen om een schrikbarende Van Gerwen groot.

De commentatoren van Viaplay wisten niet wat ze zagen toen Van Gerwen waardeloos gooide in de kwartfinale van de European Darts Grand Prix. De Nederlander kwam tot een gemiddelde van zeventig en dook zelfs even in de zestig. Ongekend slecht voor de drievoudig wereldkampioen en nummer vier van de wereld. Echter hielp een dubbelmissende Nijman hem uit de brand. De Noord-Hollander zakte ook verder en verder weg en kwam ook onder de tachtig gemiddeld uit.

Laagste gemiddelde ooit

Daardoor kon Van Gerwen (36) een leg pakken en de schade in de openingsfase beperken tot een 2-1 achterstand. 82.75 was het laagste gemiddelde ooit voor MVG op de Euro Tour, gegooid in 2013 tegen de Nederlander Leo Hendriks. Wonderwel won Van Gerwen die wedstrijd toen wel, omdat Hendriks niet verder kwam dan 72 gemiddeld.

Nijman kent geen genade

Nijman liet het zover niet komen, dat hij van zo'n slechte Van Gerwen zou verliezen. Hij maakte er snel 4-1 van en had daarmee het definitieve gat geslagen met de ploeterende topdarter. Bij Viaplay maakten commentatoren Jacques Nieuwlaat en Frank Visschraper zich grote zorgen. "Dit hebben we nog nooit gezien. Niks lukt bij Van Gerwen en dat doet pijn."

Pijnlijke afgang

Op 5-2 gooide Van Gerwen zichtbaar de handdoek in de ring en ondanks dat het publiek zijn naam scandeerde, werd het een pijnlijke afgang. Zijn laagste gemiddelde ooit op de Euro Tour kwam in zicht en werd definitief toen Nijman op dubbel-16 de wedstrijd in zijn voordeel besliste (6-2) en het op mag nemen tegen Martin Schindler of Gerwyn Price. Het was zijn eerste zege ooit op Van Gerwen. De Brabander eindigde op 82.57, zijn laagste gemiddelde ooit op de Euro Tour in 416 wedstrijden aldaar.

Danny Noppert ook klaar

Danny Noppert was de derde Nederlander in de kwartfinales, maar verloor jammerlijk van de Pool Krzysztof Ratajski: 6-5. Daardoor is Nijman de enig overgebleven Nederlander in de halve finales. Hij won eerder dit jaar al een Euro Tour.