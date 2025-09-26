De dartswereld heeft de laatste jaren een enorme vlucht gemaakt. De concurrentie is groter dan ooit te voren, de sport is veel serieuzer geworden en niet onbelangrijk: het prijzengeld is gigantisch gestegen. Vroeger werd er nog met envelopjes gewerkt en daar flipte oud-darter Co Stompé eens om. "Ik vond het wel leuk", aldus Vincent van der Voort.

Hij vertelt er lacherig over in de laatste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Presentator Damian Vlottes kreeg voor de rubriek Kroegpraat de tip dat Van der Voort een mooi verhaal had over Zwitserland. Het enige wat Vlottes doorkreeg: "Zwitserland en enveloppen." Die woorden zorgen al voor een lach bij Van der Voort.

'Hij flipte hem volledig'

Daarvoor graaft Van der Voort in zijn geheugen."Ik weet wel wat hij bedoelt, dat was nog in de tijd van de BDO. Wij wilden naar huis toe (toen ze uitgeschakeld waren, red.). En de Zwitserse bond zei: 'Nee, je mag pas naar huis na het toernooi, want dan krijg je je prijzengeld'. Wij vonden het allemaal lang duren, en dan word je een beetje vervelend. Co had ook verloren en die wilde ook zijn prijzengeld. Toen hadden wij gezegd: 'Wij hebben het al gehad'."

Van der Voort moet even bijkomen van het lachen om verder te gaan. "Hij flipte hem volledig. Die begint aan die tafel te trekken, weet ik het allemaal. Hele bombarie maakte hij ervan", weet Van der Voort nog. "We hebben uiteindelijk nog een hele vermakelijke middag gehad."

Stompé wilde dat envelopje

Volgens Van der Voort moest Stompé tegen worden gehouden. "Hij werd helemaal gek. Die mensen ook, ze begonnen al over schorsingen. Dat maakte hem allemaal niks uit", blikt Van der Voort terug. "Hij wilde die tafel omgooien, maar Co is niet zo sterk. Dus dat lukte niet. Maar hij maakte hele stampij over dat envelopje. Hij was echt boos jongen. Ik vond het wel leuk."

Vlottes hoopt los te peuteren wiens idee het was. "Natuurlijk niet van mij, zo ben ik niet", reageert Van der Voort op typische wijze. Vlottes speelt de vermoorde onschuld mee. "Dat dacht ik ook al niet."

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreekt ex-prof Vincent van der Voort alle ins en outs van de dartswereld. Zijn goede vriend Michael van Gerwen wordt langs de wekelijkse meetlat gelegd en dit keer staat de Euro Tour in Hongarije centraal. Ook de dopingschorsing van Oostenrijks talent Rusty-Jake Rodriguez komt voorbij. Dit en meer hoor je in Darts Draait Door. Beluister 'm hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.