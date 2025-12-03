Meer vrouwen dan ooit gaan op het komende WK darts proberen Fallon Sherrock van de troon te stoten. Zij is nog altijd de eerste én beste vrouw ooit in Alexandra Palace. Ze kreeg dan ook de bijnaam 'Queen of the Palace', vernoemd naar haar gedenkwaardige run in 2020. Maar met Beau Greaves erbij zou Sherrock haar status weleens kunnen gaan verliezen.

Van de 21-jarige Greaves wordt al jaren veel verwacht, maar dit jaar brak ze echt door. Vanaf 2026 is ze verzekerd van een tourkaart bij de PDC. Daar gaat ze zich meten met de sterren van nu. Op het WK mag ze vast laten zien wat ze waard is. In de eerste ronde is ze ingedeeld bij Daryl Gurney, de Noord-Ier die afgelopen juni nog de World Cup of Darts won met Josh Rock. De wedstrijd Gurney - Greaves is gepland voor de laatste avond van de eerste ronde en belooft op voorhand al vuurwerk.

'Ze had het slechter kunnen treffen'

"Ze heeft helemaal niet zo slecht geloot", meent ex-prof Vincent van der Voort in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Bij hem weet je het op dit moment gewoon niet. Hoe staat hij er voor? Het is hard werken voor hem de laatste maanden. Ik denk dat hij met zijn pijlen aan het klooien is, maar hij speelt ook weer niet heel slecht. Ik denk dat Greaves het slechter had kunnen treffen."

'Ga er maar aan staan'

Volgens Van der Voort is er door de toename van het aantal vrouwen én hun stijgende niveau wel iets veranderd bij de mannelijke darters. Waar ze vroeger misschien bezig waren met dat ze vooral niet voor schut wilden staan, is er voor die mentaliteit nu echt geen ruimte meer. "Als Beau gewoon goed gooit, moet Gurney zelf ook goed zijn. Dat heeft niks meer met je tegenstander te maken. Als zij haar niveau haalt, dan ga er maar aan staan. Ik verwacht dat zij in ieder geval boven de 90 gemiddeld gaat gooien."

Nieuwe 'Queen of the Palace'?

Mocht Greaves ver komen en bijvoorbeeld de gedenkwaardige reeks op het WK van 2020 van Sherrock evenaren of overtreffen, dan verdient ze volgens Van der Voort niet de bijnaam 'Queen of the Palace'. "Wat Fallon Sherrock heeft neergezet is gewoon echt heel erg knap. Daar heeft Greaves ook genoeg van geprofiteerd."

Vijf vrouwen in Ally Pally

Naast Greaves en Sherrock (tegen Dave Chisnall) komen er dit WK darts nog drie vrouwen in actie: Noa-Lynn van Leuven (tegen Peter Wright), Lisa Ashton (tegen Michael Smith) en Gemma Hayter (tegen Josh Rock.

Beluister Sportnieuws.nl Darts Draait Door

Luister de uitgebreide voorbeschouwing op het WK darts van Vincent van der Voort in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door hieronder. Of check in via kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.