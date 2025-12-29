Het WK darts was maandag weer in volle gang en daar doken de nodige Nederlandse voetballers op in het publiek. Nadat 's middags supertalent Kees Smit al werd gespot, was het in de avond de beurt aan Micky van de Ven.

Toen de verdediger van Tottenham Hotspur in beeld kwam, had het publiek dat direct door. Van de Ven werd luidkeels toegezongen door de aanwezige fans in Ally Pally. De 17-voudig international van het Nederlands elftal staat al langer bekend als dartsfan. In 2023 mocht hij op het podium nog een wedstrijdje gooien tegen de wereldberoemde voormalig scheidsrechter Russ Bray.

Destijds deelde Raymond van Barneveld hem een shirtje uit, maar dit jaar heeft Van de Ven iets meer pech. Op de avond dat hij in het Alexandra Palace is, komen er namelijk geen Nederlanders in actie. Hij krijgt wel de regerend wereldkampioen Luke Little voorgeschoteld.

Tussen de wedstrijden door sprak hij even met Arjan van der Giessen bij Viaplay. "Het is altijd leuk om hier weer te zien. Altijd gezellig, met mijn vrienden. Deze dag kwam het best voor mij - en mijn vrienden - uit. De Nederlanders doen het goed, dus morgen was misschien beter geweest. Maar het is niet anders." Het is inmiddels al het derde jaar op rij dat hij er is.

Rustig moment bij Tottenham Hotspur

De 24-jarige Van de Ven had wel even ruimte om het WK darts te bezoeken, want hij speelde zondag nog met Tottenham Hotspur tegen Crystal Palace. Op bezoek bij de stadsgenoot (Londen) hield hij de nul én won hij: 0-1. Archie Gray maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Tottenham komt op 1 januari 2026 weer in actie, tegen Brentford.

Door de zege staan de Spurs nog altijd slechts elfde in de Premier League. Het staat heel dicht bij elkaar in de Engelse competitie: nummer vijf Chelsea heeft maar vier punten meer (29 om 25) na achttien wedstrijden. Van de Ven is al aan zijn derde seizoen bij Tottenham Hotspur bezig én scoorde dit seizoen al zes keer in alle competities.

Nog een voetballer aanwezig

Van de Ven was samen met Derry Murkin aanwezig in Ally Pally. Murkin is momenteel voetballer van FC Utrecht, maar de Engelsman speelde lang samen met Van de Ven bij FC Volendam.