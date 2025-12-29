De derde ronde van het WK darts 2026 zit er op. Er stond nog één partij op het programma, waarna de eerste twee wedstrijden in de achtste finales werden afgewerkt. Daarin maakte regerend wereldkampioen Luke Littler opnieuw indruk, maar moest hij voor het eerst wel twee sets afstaan dit toernooi.

Na de derde ronde zijn er nog drie Nederlanders over in het toernooi. Jermaine Wattimena, Kevin Doets, Wesley Plaisier en Niels Zonneveld vlogen eruit; Michael van Gerwen, Gian van Veen en Kevin Doets plaatsten zich voor de vierde ronde.

Josh Rock - Callan Rydz 4-1

Josh Rock heeft aan het begin van de avond met 4-1 in sets van Callan Rydz gewonnen, in de laatste derderondewedstrijd van het WK darts. Laatstgenoemde kwam zeer verdrietig het podium op, omdat zijn grootvader vorige week woensdag is overleden. Rocky had een setje moeite met het verdriet van zijn tegenstander, maar ging daarna los. Hij neemt het in de vierde ronde op tegen Justin Hood.

James Hurrell - Ryan Searle 4-0

James Hurrell en Ryan Searle trapten de vierde ronde van het WK darts. Hurrell maakte in de vorige partijen enorme indruk. In de vorige ronde stuntte hij door Stephen Bunting uit te schakelen en ook Dirk van Duijvenbode moest er al aan geloven. Searle zorgde voor dezelfde sensatie: de nummer twintig van de wereld heeft nog geen enkele set weggegeven in Ally Pally. Dat deed hij in de vierde ronde ook niet: 4-0 winst.

Luke Littler - Rob Cross 4-2

Een enorme kraker: Luke Littler - die tot deze ronde nog geen set weg gaf - nam het op tegen Rob Cross. Het was de wedstrijd tussen de nummer één en zeventien van de wereld. Dat niet alleen: het was ook de partij tussen de regerend wereldkampioen en de WK-winnaar van 2018. Littler bleek de sterkste, maar moest wel voor het eerst dit toernooi twee sets afstaan: 4-2.

