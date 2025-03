Oud-wereldkampioen geniet weer van het darten: 'Het wordt vrij emotioneel'

In de agenda van Gerwyn Price zal deze donderdag al even omcirkeld staan. De Premier League Darts trekt naar 'zijn' Wales en daar heeft de oud-wereldkampioen zin in. In gesprek met de PDC vertelt hij dat hij weer geniet van de sport en hoe blij hij is met de fans de afgelopen tijd.

Price, die opvalt door zijn gebalde vuisten en harde geschreeuw bij een goede score of belangrijke finish, valt bij het publiek niet altijd even goed in de smaak. De laatste tijd gaat het echter een stuk beter rondom de nummer twaalf van de wereld. "In de Premier League waren veel zalen vaak niet zo blij met me. Nu gaat dat een stuk beter, overal waar ik kom. Ik heb echt zware avonden gehad, maar nu voelt elke week bijna als Cardiff", vertelt de Welshman.

Kippenvel

Na 'bijna Cardiff' staat de hoofdstad van Wales nu echt op het programma. Daar kijkt Price vanzelfsprekend enorm naar uit. "Het kan best emotioneel worden. Tot nu toe is het overal waar ik geweest ben top geweest, maar dat is niet altijd zo geweest. Cardiff is altijd anders, daar krijg ik echt kippenvel. Ik heb veel vrienden en familie in de zaal zitten, dus het wordt mooi."

De 40-jarige Welshman was op het WK van 2021 de beste van iedereen. Daarna stond hij ook een tijd bovenaan op de wereldranglijst. Na zijn carrière als rugbyer had Price hier nooit van kunnen dromen. "Ik had nooit verwacht dat ik de nummer één van de wereld kon worden. Ik mikte op de top zestien of top acht. Wat dat betreft heb ik mijn eigen verwachtingen overtroffen."

Wereldkampioen

Sinds die WK-winst is er echter niet al te veel veranderd voor Price. "Nee eigenlijk niet als ik eerlijk ben. Het is fijn om als darter te weten dat je wereldkampioen bent geweest. Ik kan nu wel in bepaalde zaken investeren en mijn familie beter onderhouden. Ik ben nog precies dezelfde persoon als eerst alleen met wat meer geld op de bank."

De afgelopen jaren zakte Price wat weg op de Order of Merit. Dit wil hij komend jaar weer rechtzetten. "Het is een verschillende urgentie. Als je nummer één van de wereld en wereldkampioen bent, dat motiveert je om bovenin te blijven. Als je dan wegzakt, valt die urgentie ook een beetje weg. Dat helpt niet. Als ik terug in de top vier van de wereld kom dan denk ik dat die urgentie weer terugkomt. Ik hoop dat ik dat de komende jaren kan bereiken."

"Ik speel met best veel vrijheid nu. Men verwacht niet al te veel van mij, ikzelf natuurlijk wel. De mindset is nu anders. Ik ben positiever dan de afgelopen jaren. Ik geniet van waar ik mee bezig ben. Ook al ben ik op de ranglijst niet waar ik wil zijn, speel ik wel hoe ik wil spelen."