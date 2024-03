Jarige Peter Wright wordt luidkeels toegezongen door Belgisch publiek

Peter Wright speelt zondagmiddag zijn partij in de derde ronde van de Belgian Darts Open. Voor de Schotse darter is het geen normale zondag: hij mag namelijk 54 kaarsjes uitblazen.

Wright is een van de publiekslievelingen in het darten, zo ook in België. Zijn opkomst is geliefd bij vele dartsfans. Nadat ook tegenstander Jonny Clayton op het podium stond en de muziek uit was gegaan, begon het Belgische publiek met zingen. In de Oktoberhallen in Wieze galmde het 'Happy Birthday' door de zaal voor Wright.

🎁 𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝒃𝒊𝒓𝒕𝒉𝒅𝒂𝒚, 𝘚𝘯𝘢𝘬𝘦𝘣𝘪𝘵𝘦!



Peter Wright gooit vandaag 54 kaarsjes uit en wordt toegezongen door het Belgische publiek!



Carrière Peter Wright

Wright is een tweevoudig wereldkampioen in het darten. De Schot won in totaal acht majors bij de PDC en pakte in zijn hele loopbaan 47 titels.

De laatste tijd gaat het echter een stuk minder bij de Schot. Vorig jaar had Wright, ondanks zijn wint op het Europees Kampioenschap, een matig jaar. Ook dit jaar is hij niet goed begonnen. In de Premier League is hij de enige speler die nog geen duels won en daarmee staat hij onderaan op de ranglijst.

In België gaat het echter een stuk beter. Eerst versloeg hij Geert de Vos, waarna hij zaterdag Michael van Gerwen uit het toernooi knikkerde. Ook tegen Clayton gooide Wright een sterke partij, maar de Welshman was uiteindelijk net te sterk. Het werd 6-4.

