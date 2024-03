Belgian Darts Open | Jermaine Wattimena van de oche geveegd door Luke Littler: alle Nederlanders uitgeschakeld

De Belgian Darts Open wordt zondag afgesloten. Aan het begin van de dag waren er nog twee Nederlanders present bij het eerste Euro Tour-evenement van 2024. In de derde ronde was Rob Cross echter veel te sterk voor Danny Noppert. Jermaine Wattimena werd een ronde later uitgeschakeld door Luke Littler.

Wattimena speelde een sterke partij tegen Cullen. Ondanks dat de Nederlander erg veel dubbels liet liggen, was hij scorend zoveel beter dan zijn Engelse tegenstander, dat hem dat nauwelijks deerde.

In de kwartfinale moest Wattimena het opnemen tegen dartsensatie Littler. De tiener liet hem alle hoeken van de oche zien en gooide gemiddeld 110. Littler won dan ook met 6-2 in legs van Wattimena. Desondanks gooide de Nederlander bijna 103, ook enorm hoog.

Voor Noppert was het een ander verhaal. Oud-wereldkampioen Cross was vanaf de eerste pijl de betere speler en drukte dat ook uit in de score.

Speelschema zondag, de slotdag

Dit zijn de partijen in de derde ronde. De middagsessie begint 13.00 uur. In de avond zijn de kwartfinales, halve finales en de eindstrijd.



Derde ronde:

Ryan Joyce - Ricardo Pietreczko 4-6

Peter Wright - Jonny Clayton 4-6

Damon Heta - Luke Littler 3-6

Joe Cullen - Jermaine Wattimena 3-6

Luke Humphries - Ryan Searle 3-6

Rob Cross - Danny Noppert 6-1

Gerwyn Price - Gary Anderson 6-4

Stephen Bunting - Mike De Decker 6-3



Kwartfinale:

Ricardo Pietreczko - Jonny Clayton 6-2

Luke Littler - Jermaine Wattimena 6-2

Ryan Searle - Rob Cross 2-6

Gerwyn Price - Stephen Bunting 6-4



Halve finales:

Ricardo Pietreczko - Luke Littler

Rob Cross - Gerwyn Price

The European Tour returns 🙌



Here's the draw for the opening European Tour event of the year - the 2024 Blaklader Belgian Darts Open



👉 https://t.co/mLthowh9XN pic.twitter.com/Px9wiA0Nvc — PDC Darts (@OfficialPDC) March 7, 2024

Zender

De Belgian Darts Open is vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur te zien op Viaplay en PDC TV. Voor beide streamingsdiensten is een abonnement nodig.

Prijzengeld

Elk Euro Tour-weekend is er iets meer dan twee ton in euro's aan prijzengeld te verdelen. Voor de winnaar ligt 30 duizend pond klaar, omgerekend iets meer dan 35 duizend euro. Dit geld telt mee voor de ranking.

Eindklassering Aantal spelers Prijzengeld (totaal 175 duizend pond) Winnaar 1 30.000 pond Runner-up 1 12.000 pond Halve finalist 2 8.500 pond Kwartfinalist 4 6.000 pond Laatste 16 8 4.000 pond Laatste 32 16 2.500 pond Eerste ronde 16 1.250 pond

Premier League

Donderdagavond stond er nog een avond in de Premier League op het programma. Luke Humphries werd de winnaar van de avond. Luke Littler, Nathan Aspinall en Peter Wright haalden de finale niet en konden dus al eerder weg. Zij komen namelijk vrijdagavond alweer in actie in België, in tegenstelling tot de andere Premier League-deelnemers. Zij stromen zaterdag pas in.