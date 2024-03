Peter Wright leeft mee met Michael van Gerwen: 'Hopelijk is hij snel weer beter'

Peter Wright wilde in het verleden nog wel eens wat speldenprikjes uitdelen aan Michael van Gerwen. Zaterdag liet de excentrieke Schot zich in het Belgische Wieze eens van zijn menselijke kant zien. "Hopelijk is hij snel weer beter en kan hij weer het darts spelen dat we van hem gewend zijn."

Wright doelde met zijn beterschapswens op de fysieke problemen bij Van Gerwen. "Normaal gesproken moet je een gemiddelde van 100+ gooien om hem te kunnen verslaan, maar we weten allemaal dat hij last heeft van zijn schouderblessure."

Wright won bij de Belgian Darts Open in de tweede ronde uiteindelijk met 6-4 in legs van Van Gerwen. "Ik gaf het nog bijna weg, maar gelukkig ben ik door", aldus Wright, die zag dat zijn opponent vergat om een beslissende leg af te dwingen.

Vier verliespartijen op rij

Van Gerwen raakte begin maart tijdens de UK Open geblesseerd aan zijn schouder en verloor mede daardoor zijn partij tegen Mensur Suljovic. Toch nam de 34-jarige Brabander geen rust en verscheen ook gewoon bij de Premier League Darts, waar hij afgelopen donderdag ook direct zijn eerste partij tegen Rob Cross verloor.

In de Premier League-ronde ervoor verloor Mighty Mike ook al in zijn eerste partij; toen was Luke Humphries te sterk. De nederlaag tegen Peter Wright betekende dus al zijn vierde verliespartij op rij.

Uithaal naar Viaplay

Na afloop van zijn nederlaag in Brighton haalde hij overigens uit naar Viaplay. De drievoudig wereldkampioen vond het schandalig dat hij via een laptopverbinding tekst en uitleg moest geven. "Arjan van der Giessen was in Engeland, waarom is hij hier niet? Dit is een mooi bericht naar jullie. Ze moeten gewoon mensen naar Engeland sturen. Nu moet het via de laptop. Vorige week zag ik er uit als een of andere debiel. Daar baal ik gewoon van. Nog meer van dat dan van mijn eigen spel, moet je nagaan."

De Belgian Darts Open wordt zondag hervat met de achtste finales. Daarin staan twee Nederlanders: Danny Noppert en Jermaine Wattimena.