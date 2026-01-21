Luke Littler viert woensdag zijn pas negentiende verjaardag. Dat doet de Engelse topdarter samen met zijn vriendin Faith Miller in Dubai. Daar krijgt hij een heel bijzondere boodschap van haar te horen.

De teller van Littler staat op drie WK-finales en twee zeges. Niet slecht, op zulke jonge leeftijd. Nog altijd is de nummer één van de wereld 'maar' een tiener. Hij reist de hele wereld over voor zijn sport om overal zoveel mogelijk prijzengeld binnen te harken. De afgelopen dagen deed hij dat in Bahrein en Saoedi-Arabië.

Michael van Gerwen kende een uitstekend begin van 2026 door de Bahrain Darts Masters te winnen en vervolgens de finale in Saoedi-Arabië te bereiken. Daar bleek Littler te sterk: 8-5 in legs. Het leverde The Nuke nog eens 30.000 pond aan prijzengeld op. Het is een schamel bedrag in vergelijking met de één miljoen die hij kreeg na het winnen van het afgelopen WK.

Bijzondere woorden van vriendin

Momenteel geniet hij samen met zijn vriendin in Dubai van zijn net verdiende prijzengeld. Miller is nu bijna een jaar samen met Littler, maar dat weerhoudt haar er niet van om een stellige uitspraak te doen. "Fijne verjaardag lieve schat, ik zal voor altijd van je houden", schrijft ze op Instagram bij een selfie.

Volgende toernooi

Het koppel verblijft in een appartement, met onder meer een zwembad, dat uitzicht heeft op de skyline van Dubai. Littler hoeft pas weer op 28 januari terug te zijn in eigen land. In Milton Keynes wordt de Winmau World Masters afgewerkt. Dat toernooi telt sinds twee jaar mee voor de wereldranglijst: het prijzengeld dat Littler op de Masters verdient, wordt meegerekend voor de Order of Merit. Dat was niet zo in Bahrein en Saoedi-Arabië, omdat het daar om invitatietoernooien ging.