Jermaine Wattimena is op zondag uitgeschakeld in de derde ronde van het WK darts. Hij verloor in een zeer vermakelijk duel van een ijzersterke Gary Anderson. Hierdoor loopt de Nederland een flink bedrag aan prijzengeld mis.

De PDC heeft het prijzengeld voor dit WK darts flink opgeschroefd. De wereldkampioen strijkt maar liefst 1,1 miljoen euro op en de bedragen in alle eerdere rondes zijn ten opzichte van vorig WK verdubbeld. Daar profiteert Wattimena dus ook van.

Vanaf de derde ronde lopen de premies bovendien sneller op dan in de eerste twee rondes. Wie de vierde ronde haalt, krijgt zelfs bijna het dubbele van wat er in de ronde daarvoor te verdienen viel.

Spannend duel

Helaas voor Wattimena mocht het niet zo zijn dat hij die vierde ronde haalde. Op zondag nam hij het op tegen Anderson in een bloedstollend spannende partij. Met een stand van 3-3 kwam het allemaal aan op de laatste set. Deze werd een heuse thriller, die de Schot uiteindelijk met 5-3 naar zich toe trok en daarmee de volgende ronde haalde.

Omdat Wattimena uiteindelijk de derde ronde bereikte, vertrekt hij uit Ally Pally met 35.000 pond, omgerekend zo’n 39.000 euro. Als de Nederlander die derde ronde had overleefd, was hij in de vierde ronde in elk geval verzekerd geweest van 60.000 pond (ongeveer 68.000 euro).

De uiteindelijke winnaar van het WK gaat zelfs naar huis met het duizelingwekkende bedrag van één miljoen pond (1,13 miljoen euro).

Prijzengeld WK darts

Winnaar: 1 miljoen pond (1,13 miljoen euro)

Verliezend finalist: 400.000 pond (450.000 euro)

Halvefinalisten: 200.000 pond (227.000 euro)

Kwartfinalisten: 100.000 pond (113.000 euro)

Vierde ronde: 60.000 pond (68.000 euro)

Derde ronde: 35.000 pond (39.000 euro)

Tweede ronde: 25.000 pond (28.000 euro)

Eerste ronde: 15.000 pond (17.000 euro)

