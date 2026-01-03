Gian van Veen staat zaterdagavond in de finale van het WK darts tegen regerend kampioen Luke Littler. Het zal een zware klus worden voor de Nederlander om de troffee te bemachtigen. Toch ziet ex-prof Vincent van der Voort kansen.

Dat zegt hij in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Van der Voort en presentator Damian Vlottes kunnen wel stellen dat Littler de absolute topfavoriet is in de finale. "Het is wel razendknap dat hij drie keer heeft meegedaan aan het WK en drie keer in de finale staat, op z'n achttiende", begint de oud-prof over de Engelsman.

Kansen

Toch ziet hij ook kansen voor Van Veen. "Eigenlijk heb ik het idee dat hij dit toernooi nog niet helemaal los is. Eigenlijk is hij nog niet echt getest. Hij won zijn laatste twee wedstrijden met gemak, met 5-0 en 6-1. Tegen Rob Cross is 'ie wel getest en hij had toen alle antwoorden, maar dat is nog voor oud en nieuw geweest hè", wijst de oud-prof naar de 4-2 zege.

"Dat kan ook het voordeel van Gian zijn", vervolgt Van der Voort. "Als Littler morgen wel continu onder druk gehouden wordt, om te kijken hoe goed hij daar mee om gaat." Daar vreesde de 18-jarige zelf ook al voor en daarom is hij erop gebrand om meteen de eerste set te pakken. "Maar we weten natuurlijk niet precies hoe hij ervoor staat als hij ook een paar tikjes krijgt."

'Hij houdt alles in de gaten'

"Maar ik geloof niet dat hij snel gaat wankelen. Ik denk dat Littler meteen volle bak zal gaan tegen Gian, want die houdt ook alles in de gaten. Die weet precies wat er gebeurd is en hoe goed Gian gooit. Hij heeft ook het duel van Van Veen tegen Humphries gezien en weet dat hij niet kan afwachten", denkt Van der Voort.

"Die zal er zaterdag meteen vanaf het begin af aan volop zitten. Maar dan moet je maar kijken of het lukt natuurlijk. Dat is ook niet te zeggen, het blijft natuurlijk ook maar een mens", besluit Van der Voort.

