Gian van Veen staat in de finale van het WK darts na een spectaculaire zege op legende Gary Anderson donderdag. Na afloop van die partij was hij dolblij, maar reageerde hij ook geschokt op een vraag van Sportnieuws.nl over zijn prijzengeld.

Van Veen won met 6-3 van Anderson, maar kan nog steeds niet helemaal geloven dat hij in de finale staat. "Dit is echt fantastisch", zegt hij na afloop in gesprek met Sportnieuws.nl. "Gisteren was al een fantastische avond, om Luke Humphries zo aan de kant te zetten." De Nederlander won in de kwartfinale met 5-1 van de wereldkampioen van 2024.

"Als je dan vanavond zo speelt...", vervolgt hij over de partij tegen Anderson. Ik ben blij met hoe ik heb gespeeld. Want het was ook echt nodig. Gary was echt heel goed vandaag. Hij gooide echt alles naar me toe."

Het verschil tussen hun gemiddelden was dan ook slechts 0.08 aan het einde van de wedstrijd. "Hij miste hier en daar een paar kansjes en ik ben echt heel erg blij dat ik daarop ben ingestapt."

Prijzengeld

Daarmee heeft hij niet alleen zijn finaleplaats, maar ook 400.000 pond (omgerekend 450.000 euro) aan prijzengeld veiliggesteld. "Ja, wel lekker. Nu je dat zegt, echt niet normaal", reageert Van Veen. "Veel geld hè", benadrukt Sportnieuws.nl-verslaggever Damian Vlottes. "Ja, weet je, als 23-jarige is dat ongelooflijk. Maar daar ben ik nog totaal niet mee bezig. Ik ga morgen voor het miljoen hè", zegt hij met een lach.

Van Veen strijdt zaterdag in de finale tegen regerend wereldkampioen Luke Littler om de titel en het magische recordbedrag van 1 miljoen pond. Nog nooit verdiende een wereldkampioen zó veel geld. Voor Van Veen is het zijn eerste finale, Littler staat in zijn derde finale op rij.

