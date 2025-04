Luke Littler plaatst boos bericht over Duitse dartsfans en doet opmerkelijke aankondiging

Darter Luke Littler verloor maandagavond in de halve finale van de German Darts Grand Prix van een ontketende Gian van Veen. De Engelse wereldkampioen dook direct de auto in en plaatste een boos bericht op Instagram. Hij is van plan Duitsland een tijdje te mijden.

Littler verloor de halve finale van het vierde Euro Tour-toernooi van het seizoen met 7-4 van de Nederlander. Met dat kan zelfs een wereldkampioen gebeuren als je tegenstander liefst een gemiddelde van 110.81. Littler was misschien nog wel minder blij met de Duitse fans in de zaal in München.

'Ben blij om dat te zeggen'

De Duitsers hebben het niet zo op Littler en verwelkomen het supertalent veelal met gefluit en boe-geroep. "Ik had eigenlijk niet naar München moeten gaan, maar ik moest hoe dan ook gaan. Het volgende toernooi voor mij in Duitsland is in Dortmund, en ben blij om dat te zeggen", schrijft in zijn Instagram Stories.

Mocht het bericht niet uit emotie geschreven zijn, dan is dat een opmerkelijke beslissing. Dat zou namelijk betekenen dat Littler de komende vier (!) Euro Tour-toernooien in Duitsland gaat missen. Met het toernooi in Dortmund doelt hij namelijk op het European Championship, dat pas gehouden wordt van 23 tot en met 26 oktober.

World Cup of Darts

Daarnaast vergist hij zich waarschijnlijk ook in de speellocatie van de World Cup of Darts, het WK voor landenteams waar hij samen met Luke Humphries wordt verwacht om voor Engeland te spelen. De World Cup of Darts wordt van 12 tot en met 15 juni gehouden in Frankfurt, wat toch echt een Duitse stad is.

German Darts Grand Prix

De vierde Euro Tour van het seizoen telt sowieso een Nederlandse winnaar. Michael van Gerwen neemt het in de finale op tegenover de 22-jarige Van Veen. Het is niet de eerste keer dat Van Gerwen en Van Veen elkaar treffen in de finale van een Euro Tour-toernooi. Vorig jaar haalde Van Veen zijn eerste finale en moest het met 8-7 afweten tegenover de Nederlandse nummer één. Dat was de finale van de Hungarian Darts Trophy in Boedapest.