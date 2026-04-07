Het was letterlijk en figuurlijk 'drie keer niks' bij topdarter Michael van Gerwen afgelopen week. In de Premier League Darts in Manchester verloor hij kansloos van Stephen Bunting, op de Players Championships ervoor was het ook niet best en in het paasweekend droop de als tweede geplaatste Van Gerwen al meteen af. Volgens Vincent van der Voort hoort het er allemaal bij.

De goede vriend van Van Gerwen, die hem ook regelmatig bijstaat, weet waar de huidige nummer vier van de wereld mee bezig is en plaatst de slechte resultaten in perspectief. "Hij moet kritisch op zichzelf zijn en zeggen dat het helemaal niks was afgelopen week", zegt Van der Voort in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Het was drie keer niks. Maar het is wel zo dat hij aan het opbouwen is en het de ene week minder gaat dan de andere week."

'We zijn goed in het afbranden'

Dat mensen, vooral in Nederland, Van Gerwen steeds afbranden na zo'n mindere week, is precies waar Nederland volgens Van der Voort goed in is. "De ene week gaat het minder dan de andere week. We zijn goed in het omhoog helpen van anderen, maar ook in het afbranden. Misschien gaat het voor heel veel mensen niet snel genoeg, maar dit hoort erbij dat het even niet lukt."

'Er zat iets niet goed'

Het helpt volgens de ex-profdarter niet mee dat er dan in zo'n slechte week veel toernooien zijn. "Er zat iets niet goed deze week en dan ga je alleen maar door en kabbelt het verder. Hij moet gewoon weer resetten en nu naar Brighton voor de Premier League Darts donderdag. Het is meteen weer belangrijk tegen Gian van Veen, want ze zijn directe concurrenten om de play-offs."

'Hoe graag iedereen dat ook wil'

De mindere week is dan ook prima te verklaren. "Je kan niet twee jaar niks doen en dan verwachten dat je in twee of drie maanden weer terug bent waar je was. Hoe graag, ik, hijzelf en heel veel andere mensen dat ook willen. Wat je met Michael hebt nu: als hij in de wedstrijd zit, is het wel goed. Maar als het niet loopt, kan hij niet terugkomen. Hij heeft niet de veerkracht om terug te komen of het om te draaien."

