Gian van Veen begon maandagavond overtuigend aan de Saudi Arabia Darts Masters. De verliezend WK-finalist rekende simpel af met de Japanner Motomu Sakai in de eerste ronde: 6-2. Van Veen had in Saoedi-Arabië de kans om een enorme bonus te verdienen, maar werd daarbij niet geholpen door de fans in de zaal.

Van Veen had weinig tijd om bij te komen na zijn verloren WK-finale tegen Luke Littler, want na een paar dagen vakantie moest hij alweer naar de eerste World Series-toernooien van het jaar. Van Veen verloor in Bahrein de finale van landgenoot Michael van Gerwen en startte in Saoedi-Arabië overtuigend. Ondanks die korte vakantie lijkt Van Veen dus moeiteloos zijn vorm door te zetten.

Aparte sfeer in Saoedi-Arabië

De nummer 3 van de wereld erkende na zijn eerste partij in Saoedi-Arabië in gesprek met Sportnieuws.nl dat er een rare sfeer in de zaal hing: "De zaal is kleiner, er zitten minder mensen. Ze zijn wel geïnteresseerd, want als ik begon met een 180 zaten ze al te juichen voor een negendarter. Je hoort het allemaal, omdat het zo klein is waardoor je er meer mee bezig bent."

Van Gerwen sprak zich na zijn partij uit over het opmerkelijke geklap van de toeschouwers na een slechte score, maar daar had Van Veen geen last: "Ik was de laatste wedstrijd, volgens mij waren ze er toen klaar mee en kregen ze zere handen van het klappen. Dus bij mij was het een stukje minder. Het is apart, ik zag ook dat Bunting 11 gooide en toen stonden ze ook te klappen."

Bonus voor negendarter

Het verhaal bij het toernooi in Saoedi-Arabië is de absurde bonus voor het gooien van een negendarter. Een speler die daarin slaagt krijgt namelijk een ton en mag daarna proberen met de volgende pijl de bullseye te raken om die bonus te verdubbelen.

Van Veen begon tijdens de partij drie keer met een 180 aan de leg en probeerde op die momenten niet te denken aan de bonus, maar het publiek maakte dat erg lastig: "Er zaten een paar mensen op de voorste rij, ook Nederlanders, die zeiden: kom op, nog één en dan gaan we voor de ton! Dan kan je niet anders dan erover nadenken. Toen wilde ik gooien en gebeurde er iets waardoor ik mijn concentratie verloor, dus ik stapte terug, liet mijn pijl los en dacht: die negendarter zit er niet meer in."

Herhaling WK-finale

De beste Nederlander op de wereldranglijst won wel en mag zich daardoor opmaken voor een herhaling van de WK-finale. Van Veen neemt het dinsdag in de kwartfinales namelijk op tegen Littler, die veteraan Paul Lim met 6-1 versloeg. Toch ziet hij dat niet als kans op revanche: "Dat is een wedstrijd op zich. Ik had liever de WK-finale gewonnen. We gaan elkaar nog vaak tegenkomen dit jaar dus we zullen zien wat het morgen zal worden. "