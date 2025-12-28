Wat begon als een persoonlijk verhaal op het WK darts, groeide razendsnel uit tot iets veel groters. De steunactie rond Ryan Searle en de zeldzame oogaandoening ADOA groeit nog altijd door en zorgt voor zichtbaar emotionele reacties. Wat begon als een openhartig interview, is inmiddels uitgegroeid tot een indrukwekkend gebaar van solidariteit.

De aanleiding ligt bij het eerdere interview dat Arjan van der Giessen afnam met Searle, voorafgaand aan diens WK-wedstrijd tegen Brendan Dolan. Daarin vertelde Searle openhartig over ADOA, een erfelijke aandoening aan de oogzenuwen die kan leiden tot slechtziendheid en uiteindelijk blindheid. Ook zijn dochter heeft er last van, wat het verhaal extra persoonlijk maakt. Het raakte veel (Nederlandse) dartsfans en zorgde voor een donatiegolf.

Na die massale steun kwam Van der Giessen opnieuw met een update en die stemde hem zichtbaar blij. "Het is echt fantastisch nieuws. Ik wil ook iedereen bedanken die een donatie gedaan heeft voor ADOA", zei de Viaplay-verslaggever. Vervolgens maakte hij het nieuwe tussenbedrag bekend: 11.727,66 euro. Van der Giessen benadrukte dat de oproep blijft staan, omdat er nog altijd geld nodig is voor onderzoek naar ADOA.

'Dat is echt bizar'

Searle zelf reageerde zichtbaar geraakt op het bedrag. "Dat is echt bizar. Ja, dat is ongelooflijk. Ik wil iedereen bedanken die heeft gedoneerd aan dit doel, dat is echt geweldig", zei hij. Volgens de Engelsman helpt het niet alleen om geld op te halen, maar ook om aandacht te blijven vragen. "Hoe beter ik het doe op dit toernooi, hoe meer aandacht we hopelijk kunnen genereren."

De steunactie werkt voor Searle ook door op sportief vlak, vertelde hij. Met zijn dochter aanwezig in Londen voelt hij extra motivatie. "Alles wat hiermee te maken heeft, geeft me net dat beetje extra motivatie. En met mijn dochter hier kijk ik soms even naar haar, en dat geeft me extra kracht", aldus de Engelsman.

Searle in derde ronde WK

Toch keek Searle ook alweer vooruit naar zijn volgende WK-optreden tegen Martin Schindler in de derde ronde. "Hij is natuurlijk een lastige tegenstander. We hebben elkaar maar vijf keer getroffen", zei hij, om vervolgens te verwijzen naar hun laatste duel. "De vorige keer verloor ik op een pijnlijke manier van hem, dus ik ga proberen dat vandaag recht te zetten."

Tot slot gaf Searle toe dat het hem meer doet dan hij soms laat zien: “Ik ben wel een beetje emotioneel, ja. Waarschijnlijk ben ik van binnen wat vuriger dan ik naar buiten toe laat merken. Maar ik denk niet dat dat iets slechts is."

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Tijdens de editie van 2016 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.