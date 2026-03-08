De halve finales en finale van de UK Open worden zondagavond gespeeld. Danny Noppert was de laatste Nederlander die nog uitzicht had op een plek in de slotfase van het toernooi, maar de Fries werd uitgeschakeld door Luke Littler.

De Nederlander, die vrijdagavond en zaterdag nog ziek was, bood knap weerstand in zijn kwartfinale tegen Luke Littler, maar moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen. Noppert nam een 3-0 voorsprong en bleef tot 5-5 in het spoor van de mondiale nummer één, waarna Littler overtuigend doordrukte en met 10-6 won.

Littler haalde een gemiddelde van 104,47 en raakte 45 procent van zijn dubbels. Noppert zette daar een gemiddelde van 98,66 en een finishpercentage van 37,5 procent tegenover.

Ook James Wade

Behalve Littler en Rock heeft ook James Wade zich geplaatst voor de kwartfinales van de UK Open. De drievoudig winnaar van de ‘FA Cup van het darten’ versloeg Rob Cross nipt met 10-9. In de laatste kwartfinale namen de Welshmen Gerwyn Price en Jonny Clayton het tegen elkaar op. Die eerste won uiteindelijk met 10-8.

Vanavond staan vanaf 20.10 uur de halve finales van de UK Open op het programma. Wade neemt het daarin op tegen Price, terwijl Littler en Rock strijden om de andere plek in de finale.

UK Open

De UK Open geldt als een van de populairste toernooien van de PDC. Waar het WK 128 deelnemers telt, doet de UK Open daar met 160 spelers nog een schep bovenop. Tussen die deelnemers zitten ook amateurs, die zich via Engelse kroegtoernooien hebben geplaatst en het toernooi een bijzonder karakter geven.

Niet voor niets staat de UK Open bekend als de ‘FA Cup van het darts’. Dat is een verwijzing naar het oudste bekertoernooi in het Engelse voetbal, dat volgens een vergelijkbaar principe werkt. Van amateurs tot absolute topploegen: iedereen kan daar in elke ronde aan elkaar gekoppeld worden. Precies dat maakt ook de UK Open zo uniek.