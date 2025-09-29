Het duurt nog even voor het WK darts aan het eind van dit kalenderjaar plaatsvindt, maar liefhebbers kunnen zich nu al verheugen op een cultheld in wording. Een voor velen onbekende naam schreef na een zenuwslopende wedstrijd geschiedenis voor zijn land.

Het gaat om David Munyua, een Keniaanse darter. Hij naam deel aan het Afrikaanse kwalificatietoernooi voor het WK in Alexandra Palace. Weinig mensen hielden op voorhand rekening met hem, maar nadat een aantal andere grote namen verrassend werden uitgeschakeld stond de Keniaan in de finale van het kwalificatietoernooi. De winst leverde een ticket op voor hét dartstoernooi van het jaar.

Kenia schrijft geschiedenis

In de eindstrijd trof hij Cameron Carolissen uit Zuid-Afrika. Hij plaatste zich vorig jaar nog voor het WK, maar moest nu zijn meerdere erkennen in de Keniaan. Munyua gooide een gemiddelde van 83 en dat was genoeg voor de zege. In een spannende wedstrijd trok hij de winst met 8-6 naar zich toe. En zo werd er dartshistorie geschreven. Nog nooit lukte het een Keniaan om zich te plaatsen voor het WK. Vorig jaar kwam Peter Wachiuri al heel dichtbij, maar hij verloor in de eindstrijd van Carolissen, die nu dus het onderspit moest delven in de finale.

Enorm feest na afloop

Het prachtige moment voor Kenia zorgde voor een enorme ontlading in de hal waar de wedstrijd werd gespeeld. Meteen nadat Munyua de beslissende dubbel zestien vond, barstte er een enorm feest los. Uitzinnige toeschouwers renden het podium op.

DAVID MUNYUA!!!!!!!



THERE’S A NEW SHERIFF IN TOWN!!!! HE’S GOING TO ALLY PALLY!!!!!!! 🇰🇪 pic.twitter.com/dHF6TF0AtU — Josh (@joshpearson180) September 28, 2025

128 deelnemers aan WK darts

De komende maanden zal de dartskoorts in Kenia alleen maar toenemen. Het WK begint op donderdag 11 september en duurt tot en met de finale op zaterdag 3 januari 2026. Het is uiteraard nog niet bekend wanneer Munyua in actie komt in Ally Pally. Fans kunnen sowieso hun lol op, want het deelnemersveld wordt fors uitgebreid. In plaats van 96 deelnemers zijn er dit jaar maar liefst 128 darters die dromen van de wereldtitel. Vorig jaar won Luke Littler de finale van Michael van Gerwen.

Enorme prijzenpot

Ook de deelnemers zullen zich verheugen op de nieuwe aanpassingen. De prijzenpot is namelijk tweemaal zo hoog. Voor de winnaar ligt er 1 miljoen pond klaar. In totaal bevat de prijzenpot 5 miljoen pond.