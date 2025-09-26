Zelfs als je vier keer op rij deelneemt aan het WK darts, kan het lastig zijn om het echt te maken bij de bond PDC. Dat blijkt uit het verhaal van Florian Hempel (35), de nummer 54 van de wereldranglijst.

De Duitser was bij de vorige vier WK's present. Hij strandde in respectievelijk de derde, tweede, derde en tweede ronde. Hij kan dus inmiddels als vaste gast van het belangrijkste darstoernooi ter wereld worden gezien. Ook won hij dit jaar nog wat potjes bij de UK Open (derde ronde) en pakte hij ruim 20.000 euro aan prijzengeld bij de Player Championship-toernooien.

WK darts

Maar zijn resultaten zijn in de afgelopen twee jaar niet voldoende geweest, om er zeker van te zijn dat hij eind 2025 mag deelnemen aan het WK darts 2026. In de podcast Game On bespreekt Hempel de dilemma's die dat oplevert. Het WK is van levensbelang, want daar kan een darter veel geld winnen, aan zijn naamsbekendheid werken en de basis leggen voor het hele jaar.

Maar als Hempel het niet redt om een startbewijs voor het WK binnen te slepen, dan zal hij ook te ver wegzakken op de ranking om volgend jaar zijn PDC-tourcard te behouden. Alleen met die status kunnen darters zich een prof noemen, want dan zijn ze welkom bij de grotere toernooien van de bond. Als hij zijn kaart verliest, kan Hempel begin 2026 proberen er eentje bij elkaar te spelen bij de zogheten Q-School.

Q-School

"Het is natuurlijk nog maar de vraag of ik volgend jaar naar Q-School ga", zegt hij daarover. "Of ik opnieuw voor de Tour Card ga, een jaar lang iets heel anders ga doen of toch het WK haal en de kaart behoud, dat weet ik nog niet. Pas in januari kan ik daar een definitief antwoord op geven. Ik weet niet eens of ik dat [voor zijn PDC-tourcard gaan] wel wil. Misschien speel ik wel een jaar lang de European Tour Qualifiers via de Host Nation Qualifier. Er is ook de Next Gen en de Super League, waardoor ik alsnog het WK kan halen."

"Ik zal er alles aan doen om dit jaar op het WK Darts te staan", zo gaat hij verder. "Ik ken tenslotte alle wegen om er te komen, ik heb ze allemaal al eens bewandeld. Als ik het haal, ben ik er. Lukt het niet, dan gaan er weer andere deuren open."

