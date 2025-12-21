De tweede ronde van het WK darts dendert verder na een zaterdag vol uitersten voor Nederland. Niels Zonneveld zorgde voor een daverende verrassing door oud-wereldkampioen Michael Smith uit te schakelen, terwijl Dirk van Duijvenbode juist teleurstellend werd uitgeschakeld. Zondagmiddag gaat het toernooi in het Alexandra Palace verder met een sessie waarin onder anderen reuzendoder Ryan Joyce, oud-wereldkampioen Rob Cross en gevestigde namen als Joe Cullen en Max Hopp in actie komen.

In de derde wedstrijd van de middagsessie staan Luke Woodhouse en Max Hopp tegenover elkaar. Woodhouse kende een moeizame start van het toernooi en zal uit een ander vaatje moeten tappen om verder te komen. Hopp maakte juist indruk bij zijn terugkeer in Ally Pally na enkele jaren afwezigheid en boekte een knappe zege op Martin Lukeman. De Duitser heeft in recente onderlinge ontmoetingen de betere cijfers en ziet kansen om zijn succesvolle comeback een vervolg te geven.

Ryan Joyce - Krzyzstof Ratajski

De middagsessie in 'Ally Pally' werd geopend met een overtuigende zege voor Krzysztof Ratajski. De Pool was over de hele wedstrijd genomen duidelijk constanter dan Ryan Joyce en maakte het verschil vooral op de dubbels. Ratajski pakte al vroeg een break, gooide in de openingsset een fraaie 135-finish en liep daarna uit naar 2-0 in sets. Joyce wist nog wel een set te pakken dankzij een shanghai-finish, maar kwam daarna opnieuw tekort op de belangrijke momenten. Met een gemiddelde van bijna 94 en een hogere checkoutpercentage trok Ratajski de partij met 3-1 naar zich toe, waarmee de Engelse reuzendoder verrassend kansloos werd uitgeschakeld.

Joe Cullen - Mensur Suljovic

De partij tussen Joe Cullen en Mensur Suljovic werd een frustrerende middag voor de Engelsman. Cullen begon sterk en pakte de eerste set, inclusief een fraaie Big Fish van 170, maar daarna nam Suljovic het tempo over. Met zijn trage spel haalde de Oostenrijker Cullen zichtbaar uit zijn ritme. Ondanks een hoger gemiddelde en betere scores liet Cullen zijn kansen liggen, vooral op de dubbels. Toen hij in de beslissende fase twee pijlen voor de set miste, sloeg Suljovic toe en trok hij de wedstrijd met 3-1 naar zich toe.

Rob Cross - Ian White

De middagsessie wordt afgesloten met een Engels onderonsje tussen Rob Cross en Ian White. Cross, oud-wereldkampioen, kende een zorgeloze eerste ronde, maar verkeert al langere tijd niet in zijn beste vorm. White had juist vijf sets nodig om door te komen en liet daarbij wisselend spel zien. In eerdere ontmoetingen is het verschil minimaal, wat deze partij extra interessant maakt.

Programma middag- en avondsessie

Middagsessie vanaf 13.45 uur:

Ryan Joyce - Krzyzstof Ratajski: 1-3

Joe Cullen - Mensur Suljovic: 1-3

Luke Woodhouse - Max Hopp

Rob Cross - Ian White

Avondsessie, vanaf 20.15 uur:

Martin Schindler - Keane Barry

Gerwyn Price - Wesley Plaisier

Luke Littler - David Davies

Damon Heta - Stefan Bellmont

